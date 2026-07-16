ChatGPT se vraća na WhatsApp: Evropska komisija natjerala Metu da povuče ručnu

Korisnici WhatsApp-a u Evropskom ekonomskom prostoru ponovo mogu besplatno da koriste ChatGPT unutar aplikacije.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

ChatGPT je ponovo dostupan u WhatsAppaplikaciji, i to bez dodatne pretplate. Povratak popularnog AI chatbota uslijedio je nakon odluke Evropske komisije, koja je primorala Meta-u da omogući besplatan pristup AI četbotovima trećih strana.

Evropska komisija je prošlog mjeseca saopštila da Meta mora da omogući besplatno korišćenje AI četbotova trećih strana u WhatsApp-u na teritoriji Evropskog ekonomskog prostora. Ova odluka donijeta je nakon što je kompanija u novembru zabranila takve alate, da bi ih u martu ponovo vratila, ali uz naplatu.

Kao posljedica odluke Evropske komisije, ChatGPT je ponovo dostupan u WhatsApp-u širom Evropskog ekonomskog prostora. Korisnici mogu da razgovaraju sa njim putem broja telefona 1-800-CHATGPT, bez potrebe da instaliraju zasebnu ChatGPT aplikaciju.

Funkcionalnosti su praktično iste kao u originalnoj ChatGPT aplikaciji. Korisnici mogu da postavljaju pitanja, otpremaju fotografije, šalju glasovne poruke i generišu slike, a sve to direktno iz WhatsApp-a.

Istraga Evropske komisije o ovom slučaju još nije završena. Do donošenja konačne odluke, Meta je u obavezi da korisnicima u Evropskom ekonomskom prostoru omogući besplatan pristup AI chatbotovima trećih strana u okviru WhatsApp-a.

(Smartlife/Mondo)