logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

ChatGPT se vraća na WhatsApp: Evropska komisija natjerala Metu da povuče ručnu

ChatGPT se vraća na WhatsApp: Evropska komisija natjerala Metu da povuče ručnu

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Korisnici WhatsApp-a u Evropskom ekonomskom prostoru ponovo mogu besplatno da koriste ChatGPT unutar aplikacije.

ChatGPT se vraća na WhatsApp Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

ChatGPT je ponovo dostupan u WhatsAppaplikaciji, i to bez dodatne pretplate. Povratak popularnog AI chatbota uslijedio je nakon odluke Evropske komisije, koja je primorala Meta-u da omogući besplatan pristup AI četbotovima trećih strana.

Evropska komisija je prošlog mjeseca saopštila da Meta mora da omogući besplatno korišćenje AI četbotova trećih strana u WhatsApp-u na teritoriji Evropskog ekonomskog prostora. Ova odluka donijeta je nakon što je kompanija u novembru zabranila takve alate, da bi ih u martu ponovo vratila, ali uz naplatu.

Kao posljedica odluke Evropske komisije, ChatGPT je ponovo dostupan u WhatsApp-u širom Evropskog ekonomskog prostora. Korisnici mogu da razgovaraju sa njim putem broja telefona 1-800-CHATGPT, bez potrebe da instaliraju zasebnu ChatGPT aplikaciju.

Funkcionalnosti su praktično iste kao u originalnoj ChatGPT aplikaciji. Korisnici mogu da postavljaju pitanja, otpremaju fotografije, šalju glasovne poruke i generišu slike, a sve to direktno iz WhatsApp-a.

Istraga Evropske komisije o ovom slučaju još nije završena. Do donošenja konačne odluke, Meta je u obavezi da korisnicima u Evropskom ekonomskom prostoru omogući besplatan pristup AI chatbotovima trećih strana u okviru WhatsApp-a.

(Smartlife/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

ChatGPT whatsapp

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS