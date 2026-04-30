Enkripcija WhatsApp poruka je velika laž? Agent saopštio tvrdnje, pa mu hitno zatvorili istragu

Specijalni agent je u dopisu kolegama tvrdio da Meta ne samo da može, već i da aktivno pristupa WhatsApp porukama, fotografijama i snimcima u nešifrovanom formatu.

Federalna istraga o tome da li kompanija Meta zapravo može da čita naše enkriptovane poruke na WhatsApp-u prekinuta je preko noći, ostavljajući za sobom niz uznemirujućih pitanja.

Iako se aplikacija reklamira kao neprobojna tvrđava privatnosti, preliminarni zaključci jednog agenta sugerišu da bi istina mogla biti drugačija.

Istragu je vodio specijalni agent američkog Ministarstva trgovine, koji se fokusirao se na tvrdnje da zaposleni i spoljni saradnici kompanije Meta mogu da pristupe sadržaju poruka uprkos famoznoj "end-to-end" enkripciji.

Agent je u januaru ove godine uputio dopis kolegama iz drugih federalnih službi, ističući da su njegovi zaključci u direktnoj suprotnosti sa onim što kompanija obećava korisnicima.

"Ne postoji ograničenje u vrsti WhatsApp poruka koje Meta može da vidi", napisao je agent u mejlu u koji je Bloomberg imao uvid. On je naveo da Meta može, i da aktivno pristupa porukama, fotografijama i snimcima u nešifrovanom formatu.

Istraživanje je ukazalo na postojanje sistema posebnih dozvola koji je na snazi još od 2019. godine. Prema riječima agenta, pristup sadržaju navodno nisu imali samo ljudi iz vrha kompanije, već i veliki broj zaposlenih i saradnika angažovanih na kontroli sadržaja. To uključuje i hiljade saradnika u Indiji.

Dvojica svjedoka su potvrdila da su, radeći za firmu Accenture, imali širok pristup porukama dok su obavljali posao za WhatsApp.

Sve je počelo nakon prijave uzbunjivača krajem 2024. godine, što je pokrenulo istragu pod kodnim imenom "Operation Sourced Encryption". Međutim, ubrzo nakon što je agent podelio svoja saznanja sa kolegama, istraga je naprasno obustavljena. Prema tvrdnji jednog od izvora Bloomberga, nalog je došao sa samog vrha službed, prenosi TechSpot.

Meta je ove navode nazvala "potpunim lažima". Portparol kompanije Endi Stoun izjavio je da niko izvan razgovora ne može da vidi poruke, dok se samo Ministarstvo trgovine ogradilo od zaključaka sopstvenog agenta.

S druge strane, pojedini stručnjaci smatraju da bi bilo kakva "tajna vrata“ do sada bila otkrivena u kodu aplikacije, jer bi takav propust teško mogao da prođe neprimijećeno.

Uprkos tome što je slučaj zatvoren, misterija ostaje. Nije razjašnjeno kakve je tačno dokaze agent prikupio tokom deset mjeseci, niti da li će neka druga služba nastaviti istragu.

Svoje sumnje o privatnosti komunikacije na WhatsApp-u javno su izrazili Pavel Durov i Ilon Mask početkom godine.