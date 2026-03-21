Skandal u francuskoj mornarici: Trening na palubi slučajno otkrio tačnu lokaciju nosača aviona

Autor D.V. Izvor Smartlife
Jedan trening na palubi bio je dovoljan da Strava iscrta kretanje nuklearnog nosača aviona "Šarl de Gol" i otkrije njegovu tačnu lokaciju u Mediteranu.

Strava otkrila tačnu lokaciju nosača aviona Šarl de Gol Izvor: YouTube / Försvarsmakten / Le Monde

Oficir francuske mornarice nehotice je otkrio tačnu lokaciju nuklearnog nosača aviona "Šarl de Gol" tokom plovidbe ka Bliskom istoku. Kako? Zaboravio je da isključi fitness aplikaciju Strava dok je džogirao na palubi broda.

Ovaj propust, koji je prvi prenio list Le Monde, ponovo je u žižu javnosti stavio aplikaciju koja se već godinama pokazuje kao bezbjednosni rizik za vojne i državne zvaničnike.

Pošto su nalozi na Stravi podrazumijevano javni, nakon svakog treninga se automatski objavljuje ruta kretanja. U ovom slučaju, aplikacija je iscrrtala putanju nosača aviona usred Mediterana, šaljući signal o njegovom preciznom položaju.

Anonimizovana Strava objava koja prikazuje aktivnost zabeleženu u Sredozemnom moru 13. marta 2026. godine
Izvor: Strava / Le Monde

Ovo nije prvi put da francuska bezbjednost trpi zbog ljubavi prema sportu. Prošle godine su novinari otkrili kretanje predsjednika Emanuela Makrona prateći Strava naloge njegovih tjelohranitelja, koji su redovno objavljivali treninge dok su putovali sa njim.

Iako je Makron javno najavio raspoređivanje nosača aviona, tačna lokacija ratnog plovila u realnom vremenu je podatak koji se strogo čuva. Predstavnik francuskih oružanih snaga izjavio je da ponašanje oficira "nije u skladu sa važećim smjernicama" sa kojima su mornari redovno upoznati, prenosi TechCrunch.

