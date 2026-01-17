logo
Spotify objavio loše vesti: "Moramo da podignemo cijenu pretplate"

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Spotify je podigao je cijene Premium paketa, a promjene stupaju na snagu već u februaru.

Poskupljuje Spotify u SAD, Estoniji i Letoniji Izvor: Kharis Ardi / Shutterstock.com

Dok popularne platforme sve češće koriguju tarife svojih usluga, jasno je da era stabilnih cena polako ostaje iza nas. Sada je i Spotify, najpopularniji servis za striming muzike na svijetu, najavio je da će podići cijene Premium pretplatničkih paketa.

Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu, Spotify Premium paketi će poskupjeti za korisnike u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i u Estoniji i Letoniji. Individualni Premium paket u SAD sada košta 12,99 dolara mjesečno, što je dolar više u odnosu na dosadašnjih 11,99, a nova cijena stupa na snagu od narednog obračunskog perioda u februaru.

Poskupljenje ne zaobilazi ni ostale pakete. Duo plan skače sa 16,99 na 18,99 dolara mjesečno, dok će Family pretplata ubuduće koštati 21,99 dolara umjesto dosadašnjih 19,99. Student paket takođe dobija novu cijenu i poskupljuje sa 5,99 na 6,99 dolara mjesečno.

U poruci korisnicima, Spotify navodi da "povremena ažuriranja cijena" odražavaju vrednost usluge i omogućavaju dalje unapređenje platforme, uz koristi za muzičare. Ipak, takva formulacija ne znači da dodatni iznos direktno završava na računima izvođača, jer način raspodele prihoda ne funkcioniše tako jednostavno, piše GSMArena.

Kada je riječ o Srbiji, situacija za sada ostaje nepromijenjena, pa cijene Spotify pretplate ostaju znatno niže u poređenju sa američkim i zapadnoevropskim tržištima - 5,99 EUR (Individual), 8,49 EUR (Duo), 3,29 EUR (Student), 10,49 EUR (Family). Ipak, ostaje da se vidi koliko dugo će Srbija ostati pošteđena novih korekcija cijena.

