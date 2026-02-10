Njemačka sprema najstrožiji zakon u EU: Razmatra se potpuna zabrana aplikacija koje upozoravaju na radare

Novi prijedlog zakona mogao bi da zabrani čak i instalaciju aplikacija koje otkrivaju lokacije kamera i kontrola u saobraćaju.

Izvor: Shutterstock, Waze

Njemačka se sprema da povuče potez koji bi mogao potpuno da promijeni način na koji vozači koriste aplikacije za navigaciju. U pripremi su izmjene zakona koje ciljaju potpunu zabranu aplikacija koje upozoravaju na kamere za brzinu i policijske kontrole.

Među najpopularnijim rješenjima koja bi bila pogođena ovim pravilima nalazi se Waze.

Za razliku od dosadašnje prakse, novi prijedlog ide korak dalje. Ideja je da se zabrani prikazivanje tačnih lokacija kamera i kontrolnih punktova, bez obzira na to ko koristi aplikaciju. To uključuje i situacije kada informacije unosi ili prati putnik u automobilu. Ako zakon bude usvojen, Njemačka bi po ovom pitanju imala najstroži zakon u Evropskoj uniji.

Tema je ponovo otvorena početkom godine, nakon što je više saveznih pokrajina zvanično zatražilo dodatno pooštravanje propisa. Trenutno je dozvoljeno da aplikacije budu instalirane na telefonu, ali je njihovo korišćenje tokom vožnje zabranjeno. Novi prijedlog, međutim, cilja samu ideju softvera koji u realnom vremenu otkriva gdje se nalaze kamere i kontrole.

Zagovornici strožih pravila u Njemačkoj tvrde da upozorenja ne povećavaju bezbjednost, već pomažu vozačima da izbjegnu kazne.

Izvor: Waze

Sa druge strane, protivljenje potpunoj zabrani već je primjetno. Kritičari upozoravaju da servisi poput Waze-a i Google Maps-a nude mnogo više od upozorenja na poziciju radara. Tu su informacije o saobraćajnim nesrećama, zagušenjima, zatvorenim dionicama i iznenadnim opasnostima na putu. Po njihovom mišljenju, preoštri propisi mogli bi da ugroze upravo ove korisne funkcije.

Oprezniji ton za sada dolazi iz Saveznog ministarstva saobraćaja, na čijem je čelu Patrik Šnider. Ministarstvo podsjeća da je i po važećem zakonu korišćenje ovakvih aplikacija tokom vožnje prekršaj, uz kaznu od 75 evra. Kazna se odnosi i na putnike ukoliko oni dostavljaju informacije o lokacijama kamera.

Upravo ta odredba, koja uključuje i odgovornost putnika, gotovo sigurno će ostati dio novog zakonskog okvira. Ključno pitanje je da li će Njemačka otići do kraja i zabraniti samu instalaciju ovih aplikacija ili će pokušati da pronađe kompromis.