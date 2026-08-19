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Nova Galaxy Z generacija je stigla u m:tel – izaberite svoj način da budete drugačiji

Nova Galaxy Z generacija je stigla u m:tel – izaberite svoj način da budete drugačiji

Izvor Promo
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Nova generacija Samsung Galaxy Z telefona sada je dostupna u m:tel ponudi.

Samsung Galaxy Z telefoni u ponudi m:tel-a Izvor: m:tel PR

Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Flip8 donose spoj vrhunskih performansi, inovativnog dizajna i naprednih Galaxy AI mogućnosti, za korisnike koji od svog pametnog telefona očekuju više.

Galaxy Z Fold8 Ultra prvi je Ultra model u Fold seriji i donosi iskustvo za one koji žele maksimalne mogućnosti, vrhunske performanse i veliki preklopni ekran.

Galaxy Z Fold8 donosi još tanji i lakši dizajn, uz praktičnost i svestranost preklopnog formata, dok je Galaxy Z Flip8 stvoren za one koji žele spoj elegancije, praktičnosti i prepoznatljivog stila.

Odaberite svoj novi Samsung Galaxy uređaj uz neku od m:tel Pretplata tarifa i iskoristite mogućnost otplate na rate:

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/256 GB – 126,21 KM mjesečno
Samsung Galaxy Z Fold8 12/256 GB – 110,79 KM mjesečno
Samsung Galaxy Z Flip8 12/256 GB – 57,88 KM mjesečno

Bilo da vam je najvažnija produktivnost, moćne performanse, kreativnost ili dizajn koji privlači pažnju, nova Galaxy Z serija nudi model koji se prilagođava vašem životnom stilu. A za one koji traže još više, u ponudi su i modeli sa memorijskim prostorom od 512 GB.

Poručite novi Galaxy Z model online putem m:tel web prodavnice ili pozovite 0800 50 000.

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m:tel Samsung

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