Za zajedničke trenutke pred TV ekranom

m:tel vam preporučuje velike ekrane i najbolji TV sadržaj

Izvor: m:tel

m:tel integrisane usluge donose više od televizije – objedinjuju najbolje TV sadržaje, pouzdan i stabilan internet te mobilnu i fiksnu telefoniju u jednom paketu, uz mogućnost kupovine savremenih TV i drugih uređaja na rate, bez kamata.

Najaktuelnije serije, filmski hitovi i najpopularniji sportski događaji najbolje se prate na velikim ekranima, pa vam ovog mjeseca iz bogate m:tel ponude izdvajamo:

Philips Titan OS 43'' – 25,79 KM mjesečno

Hisense Smart TV 50'' – 28,17 KM mjesečno

Tesla Google TV 65'' – 35,50 KM mjesečno.

m:tel moderna IPTV platforma omogućava vam da pauzirajte program kada želite, premotavate sadržaj, vratite se na sadržaj koji ste propustili ili snimite omiljene emisije i druge sadržaje kako biste ih pogledali onda kada to vama odgovara. Tako televizija prati vaš ritam, a ne obrnuto.

Dodatnu slobodu izbora donosi i veliki broj videoteka, među kojima posebno mjesto zauzima TS Media videoteka, sa bogatom ponudom domaćih filmova i serija.

Uz velike ekrane i bogatu TV ponudu, brz i pouzdan internet omogućava da svi uređaji u domu budu povezani, a ukućani zadovoljni, dok će fiksna i mobilna telefonija osigurati komunikaciju u svakom trenutku.

Izaberite m:tel integrisane usluge i spojite kvalitet, funkcionalnost i praktičnost u rješenje za cijeli dom – za svakodnevno uživanje i zajedničke trenutke koje ćete pamtiti.

Za više informacija pozovite 0800 50 000 ili posjetite vama nabliže m:tel prodajno mjesto.