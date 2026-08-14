m:tel vas s ponosom poziva na koncert Jakova Jozinovića

Banjaluka će večeras ugostiti jednog od najtalentovanijih muzičara nove generacije.

Izvor: m:tel

Kao ponosni sponzori ovog događaja, s nestrpljenjem očekujemo početak koncerta, kako bismo sa svima vama podijelili magiju koju Jakov Jozinović donosi na scenu u okviru turneje „Ja za čuda letim“.

Jakov je osvojio publiku svojom energijom i autentičnim muzičkim izrazom, a vrhunska produkcija garantuje nezaboravno iskustvo svima sa istančanim muzičkim ukusom.

Pripremite se za vrhunski muzički doživljaj, prepoznatljiv vokal i hitove za savršeno ljetno veče na Kastelu.



Kapije Kastela otvaraju se u 18 časova, a početak koncertnog programa najavljen je za 21.30 časova.