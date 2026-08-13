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Uživajte u ljetu uz vrhunski JBL zvuk i uređaje dostupne u m:tel ponudi

Uživajte u ljetu uz vrhunski JBL zvuk i uređaje dostupne u m:tel ponudi

Izvor Promo
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Uživajte u omiljenoj muzici gdje god da se nalazite uz JBL zvučnike i slušalice iz m:tel ponude. Dostupni su uz postpaid tarife i internet pakete po povoljnim mjesečnim ratama.

JBL zvučnici i slušalice u m:tel ponudi već od 4,54 KM mjesečno Izvor: Promo

Ljeto je vrijeme za muziku koja se čuje glasno, druženja koja traju duže i trenutke koje želimo da pamtimo. Bilo da ste na plaži, u dvorištu sa ekipom ili jednostavno uživate u omiljenim pjesmama kod kuće ili u pokretu, dobar zvuk može napraviti razliku.

Prepoznatljiv JBL kvalitet zvuka, snažan bas i dizajn koji prati aktivan život čine JBL zvučnike odličnim izborom za ljetne avanture. Ponesite muziku sa sobom gdje god da krenete i neka svako druženje dobije novi ritam – od opuštenog popodneva u dvorištu do večeri pod vedrim nebom.

A kada želite da muzika bude samo vaša, tu su JBL slušalice. Za omiljene pjesme tokom šetnje, putovanja, treninga ili jednostavno trenutke kada želite da se isključite iz svega oko sebe i prepustite muzici. JBL slušalice donose kvalitetan i upečatljiv zvuk, uz udobnost koja omogućava da u omiljenim melodijama uživate još duže.

JBL zvučnici u m:tel ponudi dostupni su već od 5,79 KM mjesečno, dok JBL slušalice možete pronaći već od 4,54 KM mjesečno. Uređaje možete kupiti uz kombinuj i postpaid tarifne modele, kao i uz internet i TV pakete usluga.

Zato ovog ljeta ne birajte samo šta ćete slušati već birajte kako će zvučati. Okupite društvo, pustite omiljenu playlistu i uživajte.

Pronađite svoj JBL u m:tel ponudi i neka vaše ljeto zvuči bolje.

Za više informacija posjetite vama najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite 0800 50 000.

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