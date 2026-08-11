m:tel ljetna akademija 2026: Prilika za znanje, iskustvo i nove tehnološke izazove

Kroz Ljetnu akademiju m:tel i ove godine okuplja mlade talente željne znanja, novih iskustava i profesionalnog razvoja.

Izvor: m:tel PR

Veliko interesovanje studenata tehničkih fakulteta još jednom potvrđuje značaj ovog programa, koji mladima pruža priliku da znanje stečeno tokom studija nadograde praktičnim iskustvom i upoznaju se sa načinom rada u savremenom poslovnom okruženju.

Na ovogodišnju Ljetnu akademiju prijavili su se studenti Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Nakon pažljivog procesa selekcije, izabrano je 40 perspektivnih studenata spremnih da svoje znanje, radoznalost i interesovanje za tehnologije pretoče u praktično iskustvo.

Ovogodišnji program obuhvata četiri atraktivne oblasti – DevOps, Network Programming, IoT i Agentic Analytics, kroz koje će studenti imati priliku da se upoznaju sa administracijom sistema i infrastrukturom, automatizacijom mreža, pametnim senzorima i bežičnim mrežama, kao i analitikom podataka i vještačkom inteligencijom. Posebna vrijednost akademije je u tome što se učenje odvija uz mentorsku podršku iskusnih stručnjaka koji sa studentima razmjenjuju ideje, rješavaju konkretne zadatke i kroz praktičan rad pokazuju kako se savremene tehnologije primjenjuju u stvarnim poslovnim procesima.

Za studente koji dolaze izvan Banje Luke m:tel je obezbijedio i plaćen smještaj, kako bi svim polaznicima omogućio da se u potpunosti posvete programu i iskoriste priliku za učenje, povezivanje i sticanje novih iskustava.

m:tel ljetna akademija i ove godine potvrđuje važnu ulogu kompanije u podršci obrazovanju i razvoju mladih talenata, ali i u povezivanju akademske zajednice sa poslovnim okruženjem. Upravo kroz ovakve programe studenti dobijaju priliku da naprave korak dalje od teorijskog znanja, upoznaju profesionalno okruženje i steknu iskustvo koje će im biti dragocjeno u nastavku karijere.