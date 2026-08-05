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m:tel podržao jubilarno 25. „Zvorničko ljeto”

m:tel podržao jubilarno 25. „Zvorničko ljeto”

Autor m:tel
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Jedna od najvećih kulturno-zabavnih manifestacija u Republici Srpskoj, jubilarno 25. „Zvorničko ljeto”, održava se od 2. do 8. avgusta, donoseći bogat sedmodnevni program za sve generacije.

m:tel podržao jubilarno 25. „Zvorničko ljeto” Izvor: m:tel

Tokom manifestacije posjetioce očekuje oko 30 različitih događaja – od koncerata, pozorišnih predstava i kreativnih radionica za najmlađe, do izložbi, turističkih šetnji, sportskih nadmetanja i drugih kulturnih sadržaja. Poseban akcenat stavljen je na promociju turističkih potencijala Zvornika i sadržaja koji okupljaju veliki broj posjetilaca iz zemlje, regiona i inostranstva.

Kompanija m:tel i ove godine podržala je održavanje „Zvorničkog ljeta”, nastavljajući da ulaže u kulturne, turističke i društveno značajne manifestacije koje doprinose razvoju lokalnih zajednica i obogaćuju društveni život širom zemlje.

(m:tel)

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