m:tel podržao jubilarno 25. „Zvorničko ljeto”

Jedna od najvećih kulturno-zabavnih manifestacija u Republici Srpskoj, jubilarno 25. „Zvorničko ljeto”, održava se od 2. do 8. avgusta, donoseći bogat sedmodnevni program za sve generacije.

Izvor: m:tel

Tokom manifestacije posjetioce očekuje oko 30 različitih događaja – od koncerata, pozorišnih predstava i kreativnih radionica za najmlađe, do izložbi, turističkih šetnji, sportskih nadmetanja i drugih kulturnih sadržaja. Poseban akcenat stavljen je na promociju turističkih potencijala Zvornika i sadržaja koji okupljaju veliki broj posjetilaca iz zemlje, regiona i inostranstva.

Kompanija m:tel i ove godine podržala je održavanje „Zvorničkog ljeta”, nastavljajući da ulaže u kulturne, turističke i društveno značajne manifestacije koje doprinose razvoju lokalnih zajednica i obogaćuju društveni život širom zemlje.

(m:tel)