Kompanija m:tel donirala izgradnju dječijeg igrališta u Novoj Topoli

Nova Topola kod Gradiške dobila je moderno dječije igralište zahvaljujući donaciji kompanije m:tel.

Izvor: m:tel

Igralište, čija je vrijednost 70.000 KM, u ponedjeljak 3. avgusta svečano su otvorili Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške i Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel.

Smješteno uz Dom kulture „Srbija”, čiju je izgradnju finansirala Vlada Republike Srbije, novo dječije igralište predstavlja dodatni sadržaj namijenjen najmlađim stanovnicima Nove Topole i nastavak podrške razvoju lokalne zajednice koju kompanija m:tel kontinuirano pruža kroz društveno odgovorne projekte.

Izvor: m:tel

Generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan istakla je da je posebno zadovoljstvo dolaziti i pomagati mjesta gdje ima sve više djece, a ne onih koji odlaze. “U tužnim i teškim danima kada obeležavamo sećanje na stradale i kada predsednik Srbije obilazi Republiku Srpsku, vidimo da postoji budućnost ispred nas, a ne samo prošlost koje se sećamo, da postoje nove generacije koje će ovde živeti i da postoji naša obaveza da im obezbedimo dobar život, da nikada odavde ne odu”, izjavila je Trivan.

Gradonačelnik Gradiške, Zoran Adžić zahvalio je kompaniji m:tel na podršci, empatiji i društvenoj odgovornosti, ističući primjer dobre saradnje lokalne uprave i privrede. “Ovo je veliki dan za naše mališane u Novoj Topoli i primjer koji pokazuje da cilj velikih kompanija poput m:tel-a nije samo ostvarivanje poslovnih rezultata, već i doprinos razvoju zajednica u kojima posluju. Zahvalni smo kompaniji m:tel što je prepoznala potrebe naših najmlađih i omogućila im moderan i bezbjedan prostor za igru i druženje”, rekao je Adžić.

Izvor: m:tel

Novoizgrađeno igralište opremljeno je modernim i bezbjednim rekvizitima za igru, a namijenjeno je djeci svih uzrasta, kao i djeci sa poteškoćama u razvoju. Ova donacija potvrđuje opredijeljenost kompanije m:tel da, uz razvoj savremenih telekomunikacionih usluga, kontinuirano ulaže i u projekte od značaja za lokalne zajednice.

(m:tel)