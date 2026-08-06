Vidimo se na Fresh Wave Festivalu!

Juš jedna festivalska žurka na Kastelu uz podršku kompanije m:tel

Izvor: Fresh Wave/Promo/Marko Edge

Ljeto u Banjaluci nezamislivo je bez FreshWave Festivala, a od 6. do 8. avgusta tvrđava Kastel ponovo će postati mjesto vrhunske muzike, dobre energije i nezaboravnih festivalskih trenutaka.

I ove godine posjetioce očekuju tri dana bogatog programa na kojem će se smjenjivati vodeća imena elektronske muzike, hip-hopa, trepa i regionalne koncertne scene. Na festival stižu međunarodne zvijezde poput Coeusa, Denisa Sulte, Fione Kraft, Sama Paganinija i Sébastiena Légera, dok će odličnu atmosferu upotpuniti i nastupi Buč Kesidija, Elementala, Leta 3, Gršeta, Vojka V, Z++, Zostera, kao i brojnih domaćih i regionalnih izvođača.

Izvor: Promo

Fresh Wave je mnogo više od muzičkog festivala. Svakog avgusta okuplja hiljade posjetilaca koji zajedno stvaraju jedinstvenu atmosferu na tvrđavi Kastel i otkrivaju sve ono što Banjaluka nudi – od bogate istorije i kulture do prepoznatljivog gostoprimstva i ljepota Vrbasa.

Zato i ove godine m:tel s ponosom podržava Fresh Wave Festival i poziva vas da budete dio još jedne festivalske žurke. Okupite ekipu, prepustite se vrhunskoj muzici i stvorite uspomene koje će trajati dugo nakon što se ugase svjetla festivalskih bina.

Vidimo se na Kastelu!