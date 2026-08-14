m:tel TV preporuke: Uzbudljive krimi-drame, odlični trileri i komedije

Naredni dani na m:tel TV platformama u znaku su dobrih filmova i serija, sportskih i drugih raznovrsnih televizijskih sadržaja.

Izvor: m:tel

U subotu, 15. avgusta u 19.30 časova na TV HBO 2 možete pogledati sjajnu komediju, film „Srdačno ste pozvani“.

Kad dva vjenčanja na egzotičnoj destinaciji greškom budu zakazana u istom terminu u udaljenom odmaralištu, dvije porodice su primorane da dijele prostor, što izaziva potpuni haos.

Film „Tajno“ je zasnovan na skandaloznom romanu Emila Zole „Tereza Raken“ i to je priča o opsesivnoj ljubavi koja prerasta u zločin i osvetu na periferiji Pariza 1860-ih godina. Ova krimi-drama biće emitovana u nedjelju, 16. avgusta u 12.00 časova na Pink Premium.

Izvor: m:tel

Tereza je očaravajuća, ali seksualno represivna mlada žena koja je zarobljena u braku bez ljubavi sa bolešljivim rođakom Kamilom, zahvaljujući svojoj dominantnoj tetki madam Raken. Tereza mora da provodi dane kao zatvorenica iza pulta male prodavnice, a večeri joj prolaze tako što gleda madam kako igra domine. Ali kad upozna Lorenta, muževljevog očaravajućeg prijatelja iz djetinjstva, sve se mijenja. Ono što počinje kao uzbudljiva, zabranjena i tajna afera ubrzo prerasta u šokantan niz tragičnih događaja.

TV Prva nam u ponedjeljak, 17. avgusta zakazuje druženje uz dramsko ostvarenje sa primjesama visoke politike, film „Borba noževima“ od 23.30 časova.

Izvor: m:tel

Politički strateg koji žonglira sa tri klijenta, počinje da se pita da li treba da postupi časno, kad počne da ga progoni ružna strana njegovog posla. Ako politički kandidat ima mrlju, ali se zalaže kako bi milionima ljudi pomogao da bolje žive, da li biste mu pomogli da pobijedi? To se pitanje nadvilo nad život glavnog junaka Pola Tarnera…

Film „Uz more“, koji je napisala i režirala Anđelina Džoli, prati priču o bračnoj krizi američkog para sredinom 1970-ih godina. Možete ga pogledati u utorak, 18. avgusta u 11.15 časova na TV Star Movies.

Izvor: m:tel

Pisac Roland (Bred Pit) i njegova supruga Vanesa (Anđelina Džoli), bivša plesačica, dolaze u mirno, slikovito primorsko mjesto u Francuskoj kako bi spasili svoj brak koji se raspada. Par je duboko otuđen, gotovo uopšte ne komuniciraju, a Vanesa prolazi kroz tešku depresiju uzrokovanu ličnom traumom (nemogućnošću da ima djecu). Roland bježi od problema u alkohol, pokušavajući istovremeno da prevaziđe spisateljsku blokadu.

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