Vaš telefon može biti zaštićen: Isprobajte Siguran NET bez naknade

Dodatna zaštita na internetu sada je dostupna bez naknade kroz promotivnu ponudu usluge Siguran NET, koja m:tel korisnicima omogućava sigurnije korišćenje interneta i zaštitu od najčešćih onlajn prijetnji.

Izvor: m:tel

Siguran NET štiti korisnike od različitih onlajn prijetnji, uključujući viruse, hakerske i phishing napade, kao i neželjene internet sadržaje. U slučaju potencijalno rizičnih stranica ili sadržaja, usluga šalje upozorenje i blokira pristup, uz mogućnost da korisnik na sopstvenu odgovornost nastavi posjetu željenoj lokaciji.

Korisnici Dopuna i Dopuna NET usluga mogu isprobati Siguran NET bez naknade u promotivnom periodu od 60 dana od dana aktivacije.

Za korisnike s postpaid i kombinovanim načinom plaćanja (osim korisnika tarifnog modela Kombinuj:S Junior), kao i Pretplata NET usluge, Siguran NET je bez naknade tokom promotivnog perioda. Ukoliko uslugu koriste prvi put, mogu je isprobati bez naknade u trajanju od dva obračunska perioda. Za ostale korisnike promotivni period traje do 31.10.2026. godine.

Aktivacija usluge je jednostavna. Potrebno je da pozovete *100# i odaberete Siguran NET, pošaljete SMS sa tekstom SIGURANNET na broj 065 1177 ili uslugu aktivirate putem aplikacija m:go i Moj m:tel.

Nakon isteka promotivnog perioda, vaš telefon će i dalje biti zaštićen, jer se usluga automatski nastavlja po cijeni od samo 2 KM mjesečno.

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.