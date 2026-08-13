Samsung Galaxy Buds postaju slušni aparat: FDA odobrila novu funkciju

Samsung je dobio odobrenje američke FDA za funkciju Hearing Aid, koja omogućava da pojedini Galaxy Buds modeli služe kao slušni aparat za osobe sa blagim do umjerenim gubitkom sluha.

Izvor: MONDO / Samsung

Samsungove bežične slušalice uskoro bi mogle da dobiju potpuno novu namjenu. Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) odobrila je funkciju Hearing Aid, koja će kompatibilnim Galaxy Buds modelima omogućiti da služe kao slušni aparat koji se kupuje bez recepta za punoljetne osobe sa blagim do umjerenim gubitkom sluha.

Nova mogućnost biće dostupna na modelima Galaxy Buds3 Pro i Galaxy Buds4 Pro. Samsung planira da funkciju uvede tokom četvrtog kvartala 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i na drugim tržištima na kojima dobije potrebna regulatorna odobrenja.

To, međutim, ne znači da će funkcija automatski biti dostupna u Evropi ili regionu, jer će njeno uvođenje zavisiti od lokalnih propisa.

Slušalice se prilagođavaju sluhu korisnika

Hearing Aid koristi rezultate testa sluha kako bi utvrdio koje frekvencije korisnik slabije čuje, nakon čega automatski prilagođava pojačavanje zvuka.

Iz Samsunga navode da bi ova funkcija mogla biti posebno korisna osobama koje imaju poteškoće sa slušanjem visokih frekvencija, tihih razgovora, šapata ili udaljenih glasova.

Pored toga, podržane su i tehnologije koje se obično nalaze u naprednijim slušnim aparatima. Među njima su uklanjanje pozadinske buke i beamforming tehnologija, koja usmjerava mikrofone prema zvuku ispred korisnika i olakšava izdvajanje govora sagovornika iz bučnog okruženja.

Nije zamjena za medicinski pregled

Samsung ističe da je funkcija namijenjena osobama starijim od 18 godina koje primjećuju blagi ili umjereni gubitak sluha.

Kompanija naglašava da Hearing Aid nije zamišljen kao zamjena za profesionalni medicinski pregled niti za specijalizovane slušne aparate koji se koriste kod ozbiljnijih problema sa sluhom.

Odobrenje FDA predstavlja još jedan korak ka približavanju zdravstvenih funkcija potrošačkoj elektronici, a Samsung se tako pridružuje proizvođačima koji nastoje da uređaje koje korisnici svakodnevno nose pretvore u pomoćna zdravstvena pomagala.

(Benchmark)