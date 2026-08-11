Starlink u BiH: Građani mogu naručiti opremu, čeka se zvanično pokretanje usluge

Starlink je otvorio mogućnost naručivanja opreme za korisnike u BiH, dok traje procedura za izdavanje dozvole za pružanje satelitskog interneta.

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Starlink, satelitski internet kompanije SpaceX u vlasništvu Ilona Maska, napravio je novi korak ka ulasku na tržište BiH. Građani BiH sada putem zvanične stranice mogu unijeti svoju adresu, naručiti opremu i ostaviti depozit od devet dolara, čime se prijavljuju na listu čekanja za uslugu.

Ovo dolazi nakon što je SpaceX registrovao pravno lice u BiH, dok je Regulatornoj agenciji za komunikacije (RAK) 22. maja 2026. godine podnio zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti davaoca usluga pristupa internetu.

Starlink omogućava internet putem mreže satelita u niskoj orbiti Zemlje. Za razliku od klasičnih internet usluga, korisniku nije potrebna kablovska ili optička infrastruktura, već posebna antena i prateća oprema.

To bi posebno moglo biti značajno za ruralna i teško dostupna područja BiH, gdje nema kvalitetne fiksne internet infrastrukture, ali i za vikendice, terenske radnike i kompanije kojima je potrebna pouzdana konekcija na udaljenim lokacijama.

Koliko će koštati Starlink u BiH?

Zvanični cjenovnik za BiH još nije objavljen. Prema cijenama koje Starlink ima na pojedinim tržištima u regionu, očekuje se da bi mjesečna pretplata mogla biti oko 55 KM, dok je za korištenje usluge potrebna i posebna oprema sa satelitskom antenom.

Ministar transporta i komunikacija BiH Edin Forto ranije je potvrdio da je u toku procedura izdavanja dozvole i da je SpaceX dostavio potrebnu dokumentaciju koja se analizira.

Ukoliko regulatorna procedura bude završena, BiH bi se tako priključila sve većem broju zemalja u kojima je dostupan Starlinkov satelitski internet.