Ovo niste znali o Starlink satelitima: Internet iz orbite je samo jedan dio njihovih mogućnosti

Starlink direktno pomaže u lociranju sajber prevaranata u džunglama, ali i obezbjeđuje stalnu vezu za AI kamere koje detektuju požare.

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Satelitski internet je nekada bio sinonim za očajno sporu vezu, jer su stari sateliti krajem devedesetih slali signal sa ogromne udaljenosti. Danas je situacija potpuno drugačija.

SpaceX je sa svojom Starlink mrežom u niskoj orbiti uspio da smanji kašnjenje signala na svega 25 milisekundi, što omogućava brz internet i u najzabačenijim predijelima. Međutim, ova tehnologija je u međuvremenu prerasla surfovanje internetom i postala ključno oružje u borbi protiv globalnog kriminala i ekoloških katastrofa.

Najbolji primjer za to je nedavna velika akcija FBI-ja protiv međunarodne mreže sajber prevaranata. Naime, kriminalne grupe u jugoistočnoj Aziji namerno otvaraju svoje baze u zabačenim i nepristupačnim regijama kako bi pobjegle od zakona, a za koordinaciju napada koriste upravo Starlink opremu. Iz kompanije su potvrdili da više ne zatvaraju oči pred ovim problemom - njihov sistem sada sam prepoznaje zloupotrebe i automatski blokira antene koje kriminalnci koriste na terenu.

Ista tehnologija istovremeno spasava i kanadske šume od katastrofalnih požara. Pošto u gustim i nenaseljenim šumama nema klasičnog interneta, Starlink obezbjeđuje stalnu vezu za specijalne Pano AI kamere koje pokreće vještačka inteligencija. Ti uređaji neprekidno snimaju teren u 360 stepeni, ali i prepoznaju dim iznad drveća i odmah alarmiraju vatrogasce prije nego što se vatra otme kontroli.

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Na sličan način se brani i Amazonija od divlje sječe drveća. Ekološke organizacije duboko u prašumi postavljaju audio senzore povezane preko Swarm satelita, koje je Starlink kupio prije nekoliko godina. Ovi senzori reaguju na zvuk motornih testera i teških mašina, pa u realnom vremenu šalju tačne koordinate čuvarima prirode koji odmah izlaze na teren da uhvate šumokradice.

Ipak, upravljanje ovolikim brojem uređaja iznad naših glava donosi i ozbiljne bezbjednosne rizike. Kompanija je nedavno morala hitno da promijeni kurs i spusti orbitu za više od 4.000 svojih satelita kako bi izbjegla sudar sa kineskim svemirskim objektima. Taj incident je ponovo pokrenuo ozbiljna pitanja o gužvi u svemiru, ali je i definitivno dokazao da je Starlink postao mnogo više od običnog provajdera za gledanje filmova.

(Smartlife/Mondo)