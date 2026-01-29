logo
Rusi koriste Starlink za napade na Ukrajinu? Poljski ministar prozvao Maska: "Hej, veliki čovječe"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
Poljski ministar spoljnih poslova pozvao je Ilona Maska da spriječi Rusiju da koristi Starlink za napade dronovima na Ukrajinu.

Poljski ministar isprozivao Maska zbog Rusa i Starlinka Izvor: YouTube / TED, RossHelen / Shutterstock.com

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski javno je pozvao Ilona Maska da spriječi Rusiju da upotrebljava Starlink za napade na Ukrajinu.

"Hej, veliki čovječe Ilone, zašto ne spriječiš Ruse da koriste Starlink za napade na ukrajinske gradove?", napisao je Sikorski na društvenoj mreži X. U objavi je upozorio da profitiranje od ratnih zločina može ozbiljno da našteti Maskovom brendu.

Poljski ministar se pritom pozvao na izvještaj Instituta za proučavanje rata (ISW), prema kojem ruske snage sve češće koriste Starlink kako bi povećale domet BM-35 dronova prilikom udara na ciljeve u Ukrajini.

U izvještaju se navodi da BM-35 dronovi, opremljeni Starlink sistemom, mogu da imaju domet i do 500 kilometara. To praktično znači da pokrivaju veći dio teritorije Ukrajine, ali i cijelu Moldaviju, kao i dijelove Poljske, Rumunije i Litvanije, ukoliko se lansiraju iz Rusije ili sa okupirane ukrajinske teritorije.

ISW upozorava da ovakva upotreba satelitske komunikacije dodatno povećava efikasnost ruskih napada i širi bezbjednosne rizike izvan granica Ukrajine, što ovom pitanju daje i širi regionalni značaj.

Izvor: B92

Tagovi

starlink Ilon Mask Poljska

