Starlink pred vratima Balkana: Kompanija Ilona Maska registrovala firmu u Crnoj Gori

Kompanija Starlink, u vlasništvu Ilona Maska, registrovala je firmu u Crnoj Gori, čime je napravljen još jedan važan korak ka početku pružanja satelitskog interneta. Nakon registracije, slijedi upis u Registar operatora.

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Globalni satelitski internet operater Starlink napravio je još jedan formalni korak ka početku poslovanja u Crnoj Gori. Prema podacima Poreske uprave, kompanija Starlink Montenegro registrovana je 29. aprila, dok je Zdravko Gardović registrovan kao izvršni direktor.

Globalni satelitski operater Starlink registrovao je kompaniju u Crnoj Gori, što je važan formalni korak ka početku pružanja usluga na domaćem tržištu.

Prema podacima Poreske uprave, kompanija Starlink Montenegro registrovana je 29. aprila kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Podgorici, na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog.

Zdravko Gardović je registrovan kao izvršni direktor kompanije, dok osnovni kapital kompanije, prema podacima o registraciji, iznosi dva evra.

Kao djelatnosti kompanije navedene su kablovske, bežične i satelitske telekomunikacione aktivnosti, što je u skladu sa poslovnim modelom Starlinka, koji pruža internet usluge putem mreže satelita u niskoj Zemljinoj orbiti.

Prema podacima Company Wall-a, Starlink Montenegro je u 100% vlasništvu Starlink Holdings Netlands B.V., evropske holding kompanije u okviru korporativne strukture SpejsIks-a, čiji je osnivač i vlasnik Ilon Mask.

Agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ranije je najavila da bi Starlink mogao da počne sa radom u Crnoj Gori do kraja drugog kvartala ove godine. Krajem februara, EKIP je objavio da je Starlink započeo postupak registracije kompanije u Crnoj Gori, kao prvi korak ka sticanju statusa operatora.

Nakon registracije kompanije, slijedi zahtjev za registraciju u Registru operatora kod EKIP-a, što je neophodan uslov za početak pružanja usluga korisnicima u Crnoj Gori.

Dolazak Starlinka mogao bi biti posebno značajan za područja sa slabijom fiksnom internet infrastrukturom, ruralna područja, planinska područja, turističke lokacije i pomorski sektor.

Starlinkova tehnologija omogućava pristup internetu putem satelita, bez oslanjanja na klasičnu zemaljsku mrežu.

Starlink je projekat kompanije SpejsIks i zasnovan je na konstelaciji hiljada satelita koji kruže oko Zemlje i omogućavaju pokrivenost internetom na globalnom nivou.

(Blic/Mondo)