Ulazak u novu fazu: Starlink registrovan u Sarajevu, satelitski internet u BiH stiže tokom 2026. godine

Kompanija Starlink BH d.o.o. zvanično je registrovana u Sarajevu. Saznajte kada satelitski internet kompanije SpaceX stiže u BiH i šta donosi korisnicima.

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Proces dolaska Starlinka u Bosnu i Hercegovinu zvanično ulazi u novu fazu nakon što je u Sarajevu i formalno registrovana kompanija Starlink BH d.o.o., na čijem se čelu kao direktorica nalazi Marija Bradara. Istovremeno, Bosna i Hercegovina se našla na zvaničnoj mapi dostupnosti ovog globalnog satelitskog internet servisa, prema kojoj se početak pružanja komercijalnih usluga očekuje tokom 2026. godine.

Podsjetimo, dolazak Starlinka na domaće tržište najavljen je još u maju ove godine, neposredno nakon produktivnog sastanka ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte s predstavnicima kompanije u Washingtonu. Tada je sa najvišeg nivoa potvrđena apsolutna spremnost obje strane da se, odmah nakon ispunjavanja svih neophodnih zakonskih i regulatornih uslova, omogući što skorije pokretanje ove usluge u Bosni i Hercegovini.

Ovim korakom će se BiH, zajedno sa susjednom Srbijom i Crnom Gorom, pridružiti posljednjim evropskim državama koje uvode ovaj sistem, s obzirom na to da je usluga već godinama unazad uveliko dostupna u najvećem dijelu Evrope.

Starlink je inovativni satelitski internet servis kompanije SpaceX, u vlasništvu milijardera Elona Muska, koji korisnicima omogućava širokopojasni pristup internetu velike brzine putem mreže od nekoliko hiljada aktivnih satelita pozicioniranih u niskoj Zemljinoj orbiti.

Za razliku od tradicionalnih internet mreža na koje smo navikli, a koje direktno zavise od kompleksne kablovske infrastrukture, optike i pozicije baznih stanica na zemlji, korisnicima Starlinka je za stabilno povezivanje potrebna samo odgovarajuća Starlink oprema (antena i ruter) te potpuno otvoren i neometan pogled prema nebu

U zemljama u kojima je servis već dostupan, Starlink se masovno koristi u privatnim domaćinstvima, školama, zdravstvenim ustanovama i hitnim službama. Pored toga, on ima nemjerljivu ulogu tokom velikih prirodnih nepogoda, kada klasična telekomunikacijska infrastruktura biva uništena ili potpuno nedostupna.

Zvanični početak rada Starlinka u Bosni i Hercegovini očekuje se odmah nakon konačnog završetka preostalih regulatornih procedura, čime će domaći građani i kompanije dobiti još jednu tehnološki naprednu mogućnost za pristup ultrabrzom internetu.