Google mijenja početnu stranicu: Nestaje dugme koje koristimo više od 20 godina

Google je počeo da testira novu verziju svoje početne stranice u kojoj više nema klasičnog "Search" dugmeta.

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Umjesto njega, korisnicima se nude AI funkcije, što je još jedan znak da kompanija želi da klasičnu pretragu pretvori u mnogo više od običnog polja za unos upita.

Ako ste godinama navikli da otvorite Google, ukucate ono što tražite i pritisnete dugme "Search", moguće je da ćete uskoro na početnoj stranici vidjeti nešto sasvim drugačije.

Google trenutno testira novu verziju početne stranice u kojoj je tradicionalno dugme Search uklonjeno, a njegovo mjesto zauzimaju prečice ka AI funkcijama. Promjena je za sada primijećena kod manjeg broja korisnika koji nisu prijavljeni na Google nalog, pa ne znači da će postojeći izgled odmah nestati za sve.

Umjesto poznatog dugmeta, ispod polja za pretragu pojavljuju se opcije Create images, Ask about files i Brainstorm. Dakle, Google korisnicima praktično sugeriše da više ne moraju samo da "pretražuju internet", već mogu da koriste vještačku inteligenciju za kreiranje sadržaja, rad sa fajlovima ili razradu ideja.

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Google polako mijenja ono što podrazumijevamo pod pretragom

Ovaj potez nije došao niotkuda. Google je još tokom svog ovogodišnjeg predstavljanja noviteta najavio novu generaciju Search-a i "inteligentno" polje za pretragu koje je osmišljeno tako da korisniku omogući mnogo više od klasičnog unošenja nekoliko ključnih riječi.

Kompanija je najavila da novo Search iskustvo treba da objedini različite načine interakcije sa informacijama, uključujući tekst, slike, fajlove, video i otvorene Chrome kartice, dok AI Mode treba da omogući postavljanje složenijih pitanja i dobijanje odgovora uz pomoć veštačke inteligencije.

To znači da se Google sve više udaljava od modela koji je njegovu početnu stranicu učinio jednom od najprepoznatljivijih na internetu: jednostavno polje, dugme za pretragu i lista rezultata.

Umesto toga, kompanija želi da Search postane svojevrsni AI asistent koji ne samo da pronalazi informacije, već ih obrađuje i pomaže korisniku da nešto uradi.

Da li klasična Google pretraga nestaje?

Za sada ne. Važno je da se naglasi da je uklanjanje dugmeta Search trenutno dio testa. Prema dostupnim informacijama, promjena je primijećena kod manjeg broja korisnika koji nisu prijavljeni, dok se nakon prijavljivanja vraća klasičan izgled početne stranice.

Zbog toga još nije moguće reći da će Google trajno da ukloni ovo dugme niti kada bi eventualna promjena mogla da stigne do svih korisnika. Ipak, smer u kojem kompanija ide prilično je jasan.

Google je već najavio da želi da Search pretvori u AI-pokretanu platformu, a sada se taj pristup sve više vidi i na samoj početnoj stranici. TechCrunch je promjenu opisao kao transformaciju Google Search-a iz sistema zasnovanog prvenstveno na listi linkova u iskustvo koje sve više pokreće vještačka inteligencija.

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Šta korisnik dobija?

Za korisnike koji žele da koriste AI, nova početna stranica mogla bi da bude praktičnija. Umjesto da sami smišljaju kako da dođu do odgovarajuće Google funkcije, neke od najvažnijih AI mogućnosti biće im odmah dostupne.

Na primjer, Create images vodi ka funkciji za generisanje slika, dok Ask about files omogućava da se vještačka inteligencija koristi za rad sa dokumentima i drugim fajlovima. Opcija Brainstorm namijenjena je razradi ideja uz pomoć AI-ja.

Za korisnike koji Google koriste isključivo kao klasičan pretraživač, promjena bi mogla da bude manje zanimljiva. Ipak, sama činjenica da Google počinje da menja jedan od najpoznatijih elemenata svoje početne stranice pokazuje koliko se način korišćenja interneta promijenio za samo nekoliko godina.

Google želi da AI postane novi način pretrage

Najveća promjena možda zato nije samo u jednom dugmetu. Google pokušava da navikne korisnike da pretragu ne posmatraju samo kao mjesto gdje ukucaju pitanje i dobiju desetak plavih linkova, već kao prostor u kojem mogu da razgovaraju sa AI-jem, postavljaju složena pitanja, analiziraju sadržaj i kreiraju nove stvari.

Da li će korisnici da prihvate ovakav način korišćenja Google-a, tek treba da se vidi. Za sada je izvjesno samo da se najpoznatiji internet pretraživač polako mijenja i da vještačka inteligencija zauzima sve više prostora na mjestu na kojem je nekada bilo rezervisano samo za klasičnu pretragu.