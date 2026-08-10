Google promijenio pravila: Ako ovo niste uradili, nove fotke vam neće biti automatski sačuvane

Kompanija Google uvodi važnu promjenu koja može da utiče na milione korisnika koji čuvaju fotografije u "oblakU". Već od 10. avgusta, aplikacija Google Drive za desktop više neće automatski praviti bekap fotografija i videa u Google Photos.

Izvor: One Artist / Shutterstock.com

Google ukida staru integraciju između Google Drive-a i Google Photos, što znači da fotografije i video snimci više neće automatski završavati u Drive-u kao ranije.

Ova promena neće da obriše postojeće fajlove, ali će i da utiče na sve nove fotografije koje napravite nakon 10. avgusta. Drugim riječima, ako ništa ne uradite, vaše nove slike možda više neće biti "bekapovane" tamo gdje očekujete.

Zašto je ovo važno?

Godinama su korisnici imali opciju da njihove slike iz Google Photos budu vidljive i u Google Drive-u, što je bilo praktično za organizaciju, dijeljenje i dodatni backup. Sada se ta veza prekida. To za sve korisnike znači da nema više automatske sinhronizacije između servisa, da će se fotografije čuvati isključivo u Google Photos i da je potrebno da ručno provjerite i podesiti backup. Ako se oslanjate na Drive kao dodatnu sigurnost pravo je vrijeme za promjenu navika.

Šta treba da uradite?

Da biste nastavili da čuvate fotografije bez prekida, potrebno je da:

Otvorite Google Photos Uđete u Settings (Podešavanja) Provjerite opciju Backup & Sync Uvjerite se da je uključena

Ovo je sada primarni način da vaše fotografije budu bezbedno sačuvane u cloud-u.

Šta ovo znači za korisnike?

Ova promjena je dio šire strategije kompanije Google da pojednostavi svoje servise i razdvoji funkcionalnosti koje su ranije bile povezane.

Za većinu korisnika to znači da mogu jednostavnije da upravljaju fotografijama, ali i da imaju manje fleksibilnosti kada je u pitanju čuvanje na više mjesta, piše Economic Times.

Napredniji korisnici, koji su koristili Drive kao dodatni backup ili za rad, moraće da pronađu alternativna rješenja. Ako koristite Google ekosistem za čuvanje fotografija, ova promjena nije dramatična, ali jeste važna. Bez pravih podešavanja, lako se može desiti da nove uspomene ostanu samo na telefonu.