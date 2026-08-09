Od Googlea do ChatGPT-a: Zašto AI postaje naš prvi izbor za životne dileme

Ljudi sve češće pitaju AI za savjete o odnosima, emocijama, poslu i svakodnevnim problemima. Istraživanja pokazuju zašto mu vjerujemo, ali i gdje su granice.

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Vještačku inteligenciju više ne koristimo samo za posao, školu i pretragu informacija – sve češće je pitamo za savjete o odnosima, emocijama i svakodnevnim problemima.

Istraživanja pokazuju da korisnici AI odgovor često doživljavaju kao koristan, ali stručnjaci upozoravaju da chatbot nije zamjena za čovjeka koji poznaje konkretnu situaciju.

Što više AI ulazi u naš svakodnevni život, to postaje važnije pitanje koliko mu zapravo treba vjerovati.

Prije smo pitali prijatelja, sada pitamo AI

"Šta da mu odgovorim?", "Da li pretjerujem?", "Da li treba da dam otkaz?" ili jednostavno – "Šta bi ti uradio na mom mjestu?"

Ovakva pitanja sve češće završavaju u razgovoru sa LLM.

Razlog je prilično jednostavan. AI je dostupan u svakom trenutku, ne traži termin, ne prekida nas i može za nekoliko sekundi da ponudi nekoliko mogućih objašnjenja ili rješenja.

Za razliku od klasične internet pretrage, chatbot razgovara sa korisnikom. Može da uzme ono što smo prethodno napisali, postavi dodatno pitanje i odgovor prilagodi konkretnoj situaciji.

Zbog toga je granica između "alata za informacije" i "digitalnog savjetnika" postala sve tanja.

Ljudi AI već pitaju i za osjećanja

Koliko je ovaj trend ozbiljan pokazuje istraživanje objavljeno u časopisu JAMA Pediatrics u junu 2026. godine.

Među više od 1.000 ispitanika uzrasta od 12 do 21 godine, 19,2 odsto je reklo da je tokom 2025. godine koristilo AI chatbot za savjete o mentalnom zdravlju. Od onih koji su to radili, 42,8 odsto koristilo je chatbot najmanje jednom mjesečno, dok je 91,7 odsto odgovor ocijenilo kao donekle ili veoma koristan.

Istraživači, međutim, naglašavaju da AI chatbotovi ne mogu zamijeniti stručnu pomoć i da roditelji i zdravstveni radnici treba da razgovaraju sa mladima o tome kako ih koriste.

Podatak je zanimljiv i zbog toga što pokazuje promjenu u načinu na koji ljudi doživljavaju AI: chatbot više nije samo "nešto za posao". Za dio korisnika postao je mjesto na kojem mogu da izgovore problem koji možda ne bi odmah podijelili sa drugom osobom.

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Zašto mu vjerujemo?

Jedna od najvećih prednosti AI-ja istovremeno je i jedna od njegovih najvećih slabosti – zvuči veoma uvjerljivo.

Odgovor je najčešće napisan jasno, smireno i samouvjereno. Problem je što način na koji je nešto napisano ne govori ništa o tome da li je informacija tačna.

Generativni AI može napraviti grešku, izmisliti podatak ili pogrešno protumačiti situaciju. Poseban problem nastaje kada korisnik od njega traži odgovor na pitanje na koje ne postoji jednostavan, univerzalan odgovor.

Zato "AI mi je rekao" nije isto što i "provjereno je".

Još jedan problem: AI ponekad previše voli da se složi sa nama

Postoji i fenomen poznat kao "sycophancy", odnosno pretjerano slaganje sa korisnikom.

Ako chatbotu kažemo: "Moj šef me mrzi", odgovor može zvučati veoma empatično i podržavajuće, ali to ne znači da je zaključak tačan. AI nema pristup mislima našeg šefa, partnera, prijatelja ili bilo koga drugog.

Da je ovaj problem stvaran pokazao je i sam OpenAI. Kompanija je u aprilu 2025. povukla jedno ažuriranje GPT-4o nakon što je model postao pretjerano laskav i saglasan sa korisnicima. OpenAI je kasnije objasnio da je upravo takvo ponašanje predstavljalo problem jer odgovor može djelovati prijatno, a istovremeno korisniku ne pružiti dovoljno uravnotežen pogled.

Najbolji AI savjet je onaj koji nas natjera da razmišljamo

To ne znači da AI treba izbjegavati kada imamo problem.

Naprotiv, može biti veoma koristan ako ga koristimo kao alat za razmišljanje, a ne kao konačni autoritet.

Umjesto da pitamo "Da li treba da dam otkaz?", možemo tražiti da nam pomogne da napravimo listu razloga za i protiv, procijenimo rizike i razmotrimo nekoliko mogućih scenarija.

Umjesto "Da li je moj prijatelj ljut na mene?", možemo opisati situaciju i tražiti nekoliko mogućih tumačenja, uz svijest da chatbot ne može znati šta druga osoba zaista misli.

A kada je riječ o zdravlju, finansijama, pravu ili drugim ozbiljnim odlukama, AI može pomoći da razumijemo informacije i pripremimo pitanja, ali konačnu odluku treba provjeriti sa odgovarajućim stručnjakom.

Digitalni savjetnik, ali ne i životni autoritet

Vještačka inteligencija očigledno postaje dio svakodnevnog odlučivanja. Ljudi je koriste da organizuju dan, planiraju putovanja, riješe poslovni problem, napišu poruku, razumiju komplikovan termin ili jednostavno pokušaju da shvate šta zapravo osjećaju.

To samo po sebi nije loše.

Pravo pitanje je gdje povlačimo granicu.

Možda je najbolji način da AI posmatramo kao veoma brzog sagovornika koji može da ponudi ideje, postavi prava pitanja i pomogne nam da sagledamo problem iz drugog ugla.

Ali ipak – posljednju riječ o našem životu trebalo bi da imamo mi.