Najbolje besplatne igrice za telefon: Ovo su hitovi koje svi igraju i ne troše ništa

Ako tražite dobru zabavu na telefonu bez trošenja novca, izbor nikad nije bio veći, od akcije i trka do opuštajućih puzzli, ove besplatne igre trenutno dominiraju na Google Play Store i App Store.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Industrija mobilnih igara danas je jača nego ikada, a veliki broj naslova dostupan je potpuno besplatno. Iako mnoge nude kupovine unutar aplikacije, osnovno iskustvo igranja je često više nego dovoljno da vas "navuče". Bilo da volite brzu akciju, strategiju ili igre za opuštanje, postoji nešto za svakoga.

Najbolje besplatne igrice koje treba da probate:

Call of Duty: Mobile

Jedna od najpopularnijih pucačina na telefonu. Donosi poznati Call of Duty osjećaj sa više modova, uključujući multiplayer i battle royale.

Clash Royale

Savršena kombinacija strategije i brzih mečeva. Idealna za kratke pauze, ali i ozbiljno takmičenje.

Asphalt 9: Legends

Ako volite brzu vožnju i spektakularnu grafiku, ova trkačka igra je među najboljima na tržištu.

Candy Crush Saga

Klasik koji ne izlazi iz mode. Jednostavna, zarazna i savršena za ubijanje vremena.

Genshin Impact

Jedna od vizuelno najimpresivnijih besplatnih igara. Ogroman svijet, zanimljiva priča i RPG elementi.

PUBG Mobile

Battle royale fenomen koji i dalje okuplja milione igrača širom svijeta.

Kako izabrati pravu igru?

Prije nego što preuzmete igru, razmislite šta vam najviše odgovara. Tako ćete lakše pronaći naslov koji vam neće brzo dosaditi. Besplatne igre danas nude kvalitet koji je nekada bio rezervisan samo za konzole i PC. Iako često sadrže mikrotransakcije, većina njih može se igrati bez trošenja novca što ih čini idealnim izborom za svakodnevnu zabavu.