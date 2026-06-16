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Primjerak Super Mario igre prodat za čak 3 miliona dolara na aukciji: Jedan detalj je bio presudan

Primjerak Super Mario igre prodat za čak 3 miliona dolara na aukciji: Jedan detalj je bio presudan

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
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Neotpakovana Super Mario igra posjeduje originalni sjajni pečat iz 1986. godine, kakav u svijetu imaju još samo dva poznata primjerka.

kolekcionarski primjerak igre super mario bross prodat za tri miliona dolara Izvor: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Tri miliona dolara za jednu video igru možda zvuči nevjerovatno, ali upravo toliko je plaćen neotpakovani primerak Super Mario Bros. za NES konzolu. Riječ je o jednom od najrjeđih sačuvanih primjeraka u istoriji gejminga, koji je aukcijska kuća Heritage Auctions opisala kao "najznačajniju video igru ikada ponuđenu na aukciji".

Ovaj primjerak proveo je gotovo četiri decenije netaknut u kutiji zajedno sa konzolom iz prve serije NES Control Deck modela. 

Ono što ga svrstava među najrjeđe kolekcionarske primjerke u svijetu video igara krije se u netaknutom sjajnom pečatu koji je Nintendo koristio tokom kratkog perioda 1986. godine, prije nego što je prešao na pakovanje igara u termoskupljajuću foliju. Upravo zbog toga ovakvi primjerci danas gotovo da ne postoje.

Prema podacima Heritage Auctions-a, poznata su samo tri primjerka iz druge proizvodne serije sa ovom vrstom sjajne naljepnice. Ovaj je ujedno i najbolje očuvan, zbog čega je dobio izuzetno visoku ocjenu PSA 9.6 A++.

Izvor: Heritage Auctions, HA.com

"Ova konkretna verzija nikada se nije pojavila na javnoj aukciji u zapečaćenom stanju, što pokazuje koliko je rijetka", navodi se u opisu aukcijske kuće Heritage Auctions.

Igra i konzola sa kojom je bila u paketu potiču sa testnog tržišta u Los Anđelesu, iz perioda kada je Nintendo tek započinjao širenje na tržištu Sjedinjenih Američkih Država.

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Tagovi

super mario aukcija igre

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