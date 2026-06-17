Propao pokušaj gejmera da spasu stare igre: Brisel odbio da zakonom kazni izdavače

Evropska komisija odbila je građansku inicijativu "Stop Killing Games".

Izvor: YouTube / Ubisoft

Evropska komisija odlučila je da neće primoravati gejming kompanije da nastave sa podrškom i održavanjem svojih onlajn igara nakon što se one povuku iz prodaje.

Zvanični Brisel je doneo ovu odluku nakon razmatranja građanske inicijative pod nazivom Stop Killing Games, koja je prošle godine prikupila dovoljan broj potpisa da se pitanje očuvanja igara nađe pred Evropskom komisijom. Iako neće donositi nove zakone - jer tvrdi da bi to bilo u suprotnosti sa postojećim pravima o intelektualnoj svojini - regulatorno tijelo je najavilo da će kroz dijalog sa industrijom pokušati da razvije dobrovoljni kodeks ponašanja za izdavače.

Evropska komisija je saopštila da zakonska prisila nije moguća zbog autorskih prava, ali da će do kraja 2026. godine, u saradnji sa organizacijama za zaštitu potrošača, izdati izveštaj o pravima koja štite kupce digitalnog sadržaja.

"Cilj nam je da istražimo načine za unapređenje industrijskih standarda i da zajedno sa gejming sektorom definišemo jasna očekivanja o tome kako će se postupati u trenucima kada se neka igra gasi", navodi se u saopštenju Komisije.

Pokret gejmera Stop Killing Games pokrenut je 2024. godine, nakon što je kompanija Ubisoft potpuno ugasila servere za trkačku igru The Crew i otišla toliko daleko da je taj naslov izbrisala iz digitalnih biblioteka igrača koji su ga pošteno platili. Ovaj potez je izazvao oštre debate o tome šta zapravo posedujemo u eri digitalne zabave i da li igrači kupuju sam proizvod ili samo privremenu licencu za korišćenje.

Dok Evropa okleva sa zakonima, u Sjedinjenim Američkim Državama ima pomaka. Kalifornija je već usvojila zakon koji strogo uređuje način na koji kompanije moraju da obavijeste igrače o prestanku podrške za neku igru.

Čak i bez širih zakonskih obaveza, velike platforme poput Steam-a već su promijenile pravila i u tekstovima ugovora sada jasno naglašavaju da korisnici u njihovoj prodavnici kupuju isključivo licencu, a ne samu video igru.