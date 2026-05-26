Rocket League prelazi na novi endžin: Ni manje ni više nego Unreal Engine 6!

Autor Vesna Kerkez
Unreal Engine 6 obećava napredni ray tracing i drastično bolje performanse kroz upotrebu svih jezgara procesora, što bi trebalo da riješi velike probleme sa optimizacijom koji su mučili prethodni Unreal Engine 5.

Tokom održavanja Rocket League Championship Series 2026 Paris Major turnira, kompanija Epic Games je iznenadnim tizerom priredila ogroman šok za gejming zajednicu. Najavljeno je da kultna igra Rocket League dobija kompletan grafički remont koji će pokretati Unreal Engine 6.

Iako je u ovom trenutku nejasno da li je riječ o običnom grafičkom ažuriranju, reizdanju ili svojevrsnom nastavku igre, ova najava je privukla ogromnu pažnju jer ujedno predstavlja i prvu zvaničnu najavu i prikaz grafičkih mogućnosti Unreal Engine 6 tehnologije.

Kratki tizer je stavio u prvi plan napredni ray tracing visoke klase i nevjerovatan vizuelni kvalitet.

Prikazan je kadar iz same igre u kojem automobil izvodi svoj prepoznatljiv skok kroz stadion, nakon čega je usledio pogled na garažu i menjanje različitih tekstura boja, lakova i felni na vozilu, pre nego što se na ekranu pojavio novi logo Unreal Engine 6.

Iako je ovaj prikaz bio škrt na tehničkim detaljima, ono što se od ranije zna o novoj tehnologiji zvuči veoma obećavajuće. Za razliku od prethodnih verzija koje su se oslanjale na proračune jednog jezgra procesora, Unreal Engine 6 će konačno u potpunosti podržavati "multi-threading".

Ovo bi trebalo da donese znatno bolje performanse u situacijama gdje je procesor (CPU) glavno usko grlo. Pošto napredni ray tracing u realnom vremenu crpi ogromne resurse i procesora i grafičke karte, pravilna raspodjela posla na više jezgara napraviće drastičnu razliku.

Pored toga, Unreal Engine 6 uvodi i programski jezik Verse, koji je do sada bio dostupan isključivo unutar Unreal Editor-a za Fortnite, što bi trebalo da olakša posao nezavisnim (indie) razvojnim timovima na početku projekata.

Ova najava dolazi u ključnom trenutku, s obzirom na to da je aktuelni Unreal Engine 5 pretrpeo žestoke kritike gejmera i programera zbog loših performansi i optimizacije. Pojedini studiji su čak morali svjesno da gase njegove glavne funkcije (poput sistema Nanite) kako bi im igre uopšte radile na igrivom broju kadrova.

Gejming industrija se zato opravdano nada da će Unreal Engine 6 ponoviti istorijski uspjeh legendarnih verzija UE3 i UE4 koje su promijenile svijet video igara, umjesto da nastavi problematičnim putem petice.

