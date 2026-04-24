Era vještačke inteligencije u igrama: RTX 4070 pokrenuo hit naslov u 8K uz jedan moćan trik

RTX 4070 uspio je da pokrene igru u 8K zahvaljujući ekstremnom DLSS podešavanju koje renderuje samo 1% izvornih piksela.

Izvor: YouTube / Nenad BENCH

Da li su grafičke karte koje ne pripadaju samom vrhu, poput GeForce RTX 4070, zaista sposobne da pokrenu zahtjevne igre u 8K rezoluciji? Vjerovali ili ne - mogu, ali postoji caka.

Jedan jutuber sproveo je neobičan test na tek objavljenoj igri Pragmata, a rezultati pokazuju dokle je "upscale" tehnologija zapravo stigla.

Evo u čemu je caka: da bi postigao igriv "frejmrejt", autor je morao da primijeni "ekstremne mjere".

Koristeći alat DLSSTweaker, on je podesio DLSS 4.5 na nevjerovatnih 0,1 skaliranja. To praktično znači da se igra renderuje u rezoluciji koja iznosi svega 1% izvornih piksela ciljanog 8K formata. Ostatak slike rekonstruiše vještačka inteligencija, i to iznenađujuće dobro.

Da bi izbjegao ograničenje od 12 GB video memorije, jutuber je morao da koriguje podešavanja. Teksture su spuštene na High, a sjenke na minimum, dok je sve ostalo ostalo na maksimumu.

Rezultat? Stabilna 52 frejma u sekundi. Ovaj eksperiment je jasna demonstracija snage modernih algoritama. Iako se grafički procesor muči sa ogromnom rezolucijom, pametna rekonstrukcija slike omogućava da hardver nekada više srednje klase "pogura" brojke koje su donedavno bile rezervisane samo za najskuplje modele na tržištu.