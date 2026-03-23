Nintendo mijenja Switch 2 zbog EU pravila: Stiže konzola kakvu su igrači godinama čekali

Nova verzija Switch 2 konzole u EU mogla bi da donese lako zamjenjivu bateriju.

Nintendo sprema veliku promjenu za Switch 2, i to onu koju su korisnici godinama tražili. Nova verzija konzole mogla bi da dobije bateriju koju vlasnik može sam da zamijeni.

Ova odluka je posljedica EU politike o "pravu na popravku" iz 2023. godine. Pravila nalažu da prenosiva elektronika mora imati jednostavno zamjenjive baterije. Nintendo se, po svemu sudeći, već prilagođava tim zahtjevima.

Promjene se ne odnose samo na samu konzolu. Navodno se redizajniraju i Joy-Con 2 kontroleri, kako bi korisnici mogli da mijenjaju litijum-jonske baterije i u njima. To bi moglo značajno da produži životni vijek cijele platforme.

Ipak, i dalje nije poznato kada će ova verzija Switch 2 konzole stići u prodaju. Ono što znamo jeste da kompanije imaju rok do 2027. godine da se usklade sa novim pravilima.

Za evropske korisnike ovo su odlične vijesti. U ostatku svijeta situacija je neizvjesna, jer za sada nema potvrde da će Nintendo iste promjene primijeniti globalno. Ipak, postoji šansa da se to promijeni ako i druge zemlje usvoje slične regulative.

Nintendo nije jedini koji je morao da reaguje. Apple je već prilagodio dizajn novijih iPhone modela kako bi olakšao zamjenu baterije. Pominje se i da Sony razmatra slične izmjene za DualSense kontrolere za PlayStation 5, prenosi Klix.

