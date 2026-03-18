logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igre se učitavaju i do 21 put brže: Intel Arc grafičke karte dobile ogromnu nadogradnju

Autor H.K. Izvor Smartlife
0

Nova Intel funkcija preuzima unapred kompajlirane šejdere iz clouda, smanjuje zastajkivanje i drastično ubrzava učitavanje igara.

Intel Arc grafičke karte nadogradnja Izvor: Intel

Vlasnici Intel Arc grafičkih karti konačno mogu da zaborave na dosadna zastajkivanja i dugačke ekrane za učitavanje. U saradnji sa kompanijom Microsoft, Intel je zvanično lansirao tehnologiju unapred kompajliranih šejdera, koja eliminiše potrebu da vaš računar sam obrađuje "teške" fajlove prije početka igranja.

Cijeli proces se sada odvija u cloudu. Umjesto da opterećuju procesor korisnika, Intel-ovi serveri samostalno pripremaju neophodne fajlove za specifične konfiguracije hardvera. Softver na vašem računaru automatski prepoznaje instalirane igre i preuzima gotove, optimizovane pakete.

Rezultati su dramatični. Nova Battlemage serija (Arc B580) učitava igre duplo brže, dok integrisana grafika poput Arc 140V bilježi ubrzanje do tri puta.

Igra u kojoj je ovo ažuriranje najprimetnije je God of War Ragnarok, koji se uz nove šejdere učitava čak 21 put brže.

Izvor: Intel

Nova opcija je podrazumijevano isključena. Da bi je vlasnici Arc grafičkih karti aktivirali, potrebno je otvoriti Intel Graphics Software, otići na tab za 3D rendering i ručno uključiti ovu funkciju. Od tehničkih uslova neophodni su drajveri verzije 32.0.101.8626 ili noviji, Windows 10 ili 11, i najmanje 1GB slobodnog prostora na disku.

Tehnologija trenutno radi isključivo sa igrama na Steam platformi i zahtijeva Core Ultra 3/200V procesore ili rješenja iz Arc B serije.

Lista podržanih naslova uključuje 13 popularnih igara, među kojima su Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong, STALKER 2 i Call of Duty: Black Ops 7. Intel je najavio da će se spisak igara konstantno širiti kroz buduća ažuriranja drajvera, čime planira da stekne ozbiljnu prednost na tržištu grafičkih komponenti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

intel grafičke karte

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS