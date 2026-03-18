Igre se učitavaju i do 21 put brže: Intel Arc grafičke karte dobile ogromnu nadogradnju

Nova Intel funkcija preuzima unapred kompajlirane šejdere iz clouda, smanjuje zastajkivanje i drastično ubrzava učitavanje igara.

Izvor: Intel

Vlasnici Intel Arc grafičkih karti konačno mogu da zaborave na dosadna zastajkivanja i dugačke ekrane za učitavanje. U saradnji sa kompanijom Microsoft, Intel je zvanično lansirao tehnologiju unapred kompajliranih šejdera, koja eliminiše potrebu da vaš računar sam obrađuje "teške" fajlove prije početka igranja.

Cijeli proces se sada odvija u cloudu. Umjesto da opterećuju procesor korisnika, Intel-ovi serveri samostalno pripremaju neophodne fajlove za specifične konfiguracije hardvera. Softver na vašem računaru automatski prepoznaje instalirane igre i preuzima gotove, optimizovane pakete.

Rezultati su dramatični. Nova Battlemage serija (Arc B580) učitava igre duplo brže, dok integrisana grafika poput Arc 140V bilježi ubrzanje do tri puta.

Igra u kojoj je ovo ažuriranje najprimetnije je God of War Ragnarok, koji se uz nove šejdere učitava čak 21 put brže.

Nova opcija je podrazumijevano isključena. Da bi je vlasnici Arc grafičkih karti aktivirali, potrebno je otvoriti Intel Graphics Software, otići na tab za 3D rendering i ručno uključiti ovu funkciju. Od tehničkih uslova neophodni su drajveri verzije 32.0.101.8626 ili noviji, Windows 10 ili 11, i najmanje 1GB slobodnog prostora na disku.

Tehnologija trenutno radi isključivo sa igrama na Steam platformi i zahtijeva Core Ultra 3/200V procesore ili rješenja iz Arc B serije.

Lista podržanih naslova uključuje 13 popularnih igara, među kojima su Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong, STALKER 2 i Call of Duty: Black Ops 7. Intel je najavio da će se spisak igara konstantno širiti kroz buduća ažuriranja drajvera, čime planira da stekne ozbiljnu prednost na tržištu grafičkih komponenti.