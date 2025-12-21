Loše vijesti za gejmere: Nvidia bi mogla da prepolovi isporuke grafičkih karti

NVIDIA navodno planira da smanji isporuke RTX 50 grafičkih karti, što bi moglo da dovede do nestašica i rasta cijena već tokom 2026. godine.

Izvor: NVIDIA

NVIDIA tokom naredne godine mogla da prepolovi isporuke svojih RTX 50 grafičkih karti. To bi vrlo lako moglo da dovede do rasta cijena trenutno dostupnih "kartica", ali i novih GPU modela iz RTX 50 serije koji bi mogli da se na policama pojave tokom 2026. godine.

Ništa još uvijek nije zvanično - NVIDIA nije potvrdila smanjenje isporuka. Ipak, nekoliko različitih izvora navodi da je odluka o smanjenju proizvodnje povezana sa rastućim troškovima memorije, otkriva Android Headlines.

Kompanije poput Micron-a nedavno su najavile povlačenje sa potrošačkog tržišta, kako bi se fokusirale na isporuku RAM-a za AI servere. U međuvremenu, Samsung i SK Hynix ostaju među rijetkim velikim proizvođačima koji će i dalje proizvoditi RAM za potrošače.

Ovakav razvoj događaja doveo je do rasta cijena RAM-a širom svijeta, što će se vjerovatno odraziti i na više cijene tehnoloških proizvoda koji sadrže RAM, poput pametnih telefona, konzola i računara. Naravno, to se odnosi i na grafičke karte, s obzirom na to da i one koriste RAM.

Prema navodima iz izvještaja, NVIDIA planira da smanji proizvodnju GPU-ova kako bi nadoknadila povećane troškove, ali i zbog činjenice da klijenti iz data centara preuzimaju veliki dio hardvera.

Prema dostupnim informacijama, smanjenje isporuka GPU-ova najviše će pogoditi modele iz nižeg segmenta NVIDIA ponude. Konkretno, RTX 5060 Ti i RTX 5070 Ti.

To bi potencijalno moglo da dovede i do rasta cena preostalih primeraka, jer bi prodavci i preprodavci mogli da iskoriste manju ponudu uz nepromijenjenu potražnju. Ipak, navodi se da NVIDIA pokušava da izbjegne povećanje cijena.

Čak i ako do poskupljenja ne dođe, vremenom će zalihe ovih grafičkih karti presušiti, a oni koji žele nadogradnju imaće samo dvije opcije: ili da čekaju nove isporuke, koje možda nikada neće stići, ili da izdvoje znatno više novca za skuplje modele poput RTX 5080 ili RTX 5090.

Očekuje se da će nestašice RAM-a potrajati i nakon 2026. godine, pa bi ovaj NVIDIA-in potez mogao da utiče i na narednu generaciju njihovih grafičkih karti.