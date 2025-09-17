Stižu čak 100 puta brži SSD-ovi: NVIDIA i Kioxia rade na nevjerovatnoj tehnologiji

Nova HBF tehnologija u SSD-ovima mogla bi zauviek da promijeni razvoj AI sistema i računara.

Izvor: Ivan Karpenko / Shutterstock.com

Razvoj tehnologija vezanih za veštačku inteligenciju (AI) snažno podstiče napredak mnogih industrija i različitih tržišta. Najnoviji dokaz toga je saradnja kompanija NVIDIA i Kioxia, koje udruženim snagama rade na SSD-ovima sljedeće generacije, čak 100 puta bržim od današnjih.

Prema izvještaju japanskog porala Nikkei, cilj partnerstva je razvoj komercijalnih AI SSD-ova koji će višestruko nadmašiti trenutne modele. NVIDIA traži alternativu HBM memoriji, čija je masovna proizvodnja preskupa i komplikovana, a rješenje vidi u novoj HBF tehnologiji.

NVIDIA kaže da će cilj biti dostignut korišćenjem dva SSD-a od po 100 miliona IOPS-a, povezana preko PCIe 7.0 interfejsa. Ova kombinacija trebalo bi da omogući nevjerovatnu propusnost i brzine koje današnji sistemi jednostavno ne mogu da isprate.

Šta je zapravo HBF

Ključ nove ere memorije zove se HBF (High-Bandwidth Flash). Standard je osmislio SanDisk, a sada ga razvija Kioxia. Za razliku od klasične NAND memorije, HBF se može proširivati do nivoa terabajta po jednom čipu, što znači stvaranje ogromnih kapaciteta koje će koristiti data centri i AI sistemi.

Pored toga, Kioxia ulaže i u XL-Flash - novu generaciju ultrabrze NAND memorije, koja bi mogla da bude temelj budućih SSD diskova. Takva rješenja ne samo da će zameniti današnje, već će i značajno ubrzati razvoj vještačke inteligencije na globalnom nivou.

Šta razvoj novih SSD-ova znači za nas

Ako ovaj projekat uspije, narednih godina mogli bismo da vidimo potpuni preokret u memorijskoj arhitekturi. SSD-ovi nove generacije postaće više od pukih uređaja za skladištenje - biće ključni dio AI sistema.

Za nas, obične korisnike, to znači jedno - iako u svojim računarima nećemo vidjeti profesionalne brzine, SSD-ovi će biti drastično brži nego što su danas. A kao što je svemirska trka nekada gurala inovacije, danas to radi vještačka inteligencija, koja u rekordnom roku mijenja način na koji koristimo tehnologiju.