Otkrivena velika SSD prevara: Proizvođači mijenjaju komponente, a ostavljaju oznake. Razlike u performansama ogromne!

U posljednjih dvije nedjelje nekoliko proizvođača je “uhvaćeno na djelu” da mijenjaju TLC NAND memoriju sa sporijom QLC NAND bez promjene oznake modela.

Ova praksa je prvo primijećena kod proizvođača Crucial, Patriot, Adata i Western Digital, a sada je lista postala bogatija i za Samsung modele. Proizvođači su slali SSD-ove na test medijima, a onda su u radnjama osvanuli modeli iste oznake, sa razlikom u serijskom broju u vidu jednog do dva slova, a ogromnim razlikama u performansama.

Reklama je jedno, a proizvod drugo

Korisnici bi, vodeći se testovima poznatih medijskih portala kupovali SSD-ove i dobijali performanse koje su znatno lošije od onoga što su inicijalno želeli. U konkretnom slučaju Samsung je na svojoj 970 EVO Plus seriji medijima slao modele sa jednim kontrolerom (MZVLB1T0HBLR), a u prodaji su bili modeli sa drugom memorijom i lošijim kontrolerom (MZVL21T0HBLU). Posljedica su veliki pad u performansama u pojedinim testovima i poslovima.

Jedan kineski YouTube kanal je direktno uporedio baš ova dva modela i prostim skidanjem naljepnice otkrio da su čipovi ispod drugačiji. Stariji model interne oznake Phoenix je drugu memoriju i kontroler, dok je noviji model označen Elpis imao sporiju memoriju. Kao i sa Crucial i sa Western Digital modelima u nekim testovima performanse su se pokazale veoma sličnim, dok su u drugim pokazale drastične razlike.

Umjesto dobrih performansi - nagli pad

Originalni 970 Plus ima jako dobre i konzistetnte performanse tokom cijelog kapaciteta od 200 GB. Sa druge strane, noviji model ima čak i bolje početne performanse, sve do trenutka dok se ne stigne do 120 GB, kada performanse naglo padaju za 50%. Ovo se potvrdilo i u realnim testovima sa kopiranjem podataka gdje je originalni drajv držao stabilnih 1,6 GB/s, dok je drugi imao 830 MB/s.

Za razliku od Crucial i Western Digital SSD-ova, Samsung nije menjao brzi TLC za sporu QLC memoriju, ali je razlike od 50% u performansama u najmanju ruku zabrinjavajuća, možda podjednako zabrinjavajuća kao i obmanjivanje korisnika.

Obmanjivanje korisnika je postalo praksa

Nažalost, jedina gora stvar od toga da saznate da je neki proizvođač obmanjivao korisnike je ta da saznate da je najveći broj proizvođača svesno obmanjivao korisnike. Za sve vas koji ste zaboravili proizvođači hard diskova i SSD-ova su prije desetak godina stihijski sproveli jednu od najvećih prevara u istoriji računarstva - lažnim označavanjem kapaciteta.

1 GB = 1000 MB = 1000 KB = 1000 B

Naime, kao što znate, svet računara je binaran, dok nam ne stignu DNK diskovi, osuđeni smo na sadašnju tehnologiju, što znači da se sve meri jedinicama i nulama. Osnova podataka onakvih kakve poznajemo je binarna, odnosno broj dva je u osnovi svega. Zato su kapaciteti uvijek 2 na nešto: 2 na kvadrat – 4, dva na kub – 8, dva na četvrti - 16, pa 32, 64, 128, 256, 512 i 1024.

Kradu vam podatke i to otvoreno priznaju

Proizvođači hard diskova su u jednom trenutku shvatili da ukoliko ukradu malo podataka sa svakog diska, imaju veću zaradu. I umjesto da jedan kilobajt ima 1024 bajtova, oni su, pod izgovorom da je "tako lakše za računanje" proglasili da ima 1000, megabajt umjesto 1024 ima 1000 kilobajta, a gigabajt 1000 MB umesto 1024.

U praksi ovo znači da kada kupite HDD od 4 TB, vi ne kupujete 4096 GB već 3638 GB. Slično je i sa SSD-ovima, pa ako ste mislili da kada kupite 1 TB dobijate 1024 GB, to nije tako, već je situacija bliža 930 GB upotrebljivog prostora. Ako niste sigurni na ovom sajtu možete da izračunate koliko GB su vam zakinuli proizvođači na HDD/SSD koji imate.

Ploča i magnetna glava hard diska

Najgora stvar je u tome što su se korisnici bunili, ali su na kraju prihvatili ovu realnost kao nešto što ne mogu da promijene, jer su bukvalno svi proizvođači počeli sa ovom praksom. Uostalom pogledajte tetrapak jogurta, od prije nekoliko godina više ga ne kupujete na litar nego na kilogram. Sami pogodite gdje ima više i ko je na dobitku takvom računicom. Da ne govorimo o čokoladama od 80, umjesto od 100 grama...

Jednom kad ruka krene u tuđi džep...

Kao da im ni to nije bilo dosta, sledeći korak je prodaja uređaja sa drugim tipom memorije i kontrolerom, pod istim imenom, bez ikakvog znanja i obaveštavanja korisnika, što se ne može objasniti nikako drugačije osim čistom prevarom.

Potpuno nam je jasno da je pandemija napravila ozbiljne probleme kada je isporuka čipova u pitanju. Pored toga, praksa da kupujete memorije i SSD-ove sa različitom memorijom nije uopšte nepoznanica i dešavala se tokom različitih istorijskih perioda nestašice ili problema. Međutim, ukoliko su performanse bile drugačije proizvođači su bili u obavezi (i dalje su, izgleda ih niko nije obavestio) da proizvode označe drugačije.

Razlike u SKU oznaci

Višestruka šteta

Kompanije koje pokušavaju da zarade dodatni novac prevarom očigledno nisu svjesne da ne samo da na taj način štete svom ugledu, već i ugledu medija koji testiraju inicijalne uređaje i korisnicima prezentuju svoje rezultate koji se kasnije ispostave dijametralno suprotni od onih koje oni imaju kada uređaj zaista kupe u radnji.

Ali ukoliko oni žele da se za šaku dolara kockaju sa svojom reputacijom to je njihova stvar. Ono što je sigurno je da ćemo uskoro videti gomilanje tužbi protiv velikih proizvođača i povlačenje SSD-ova sa tržišta...