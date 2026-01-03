Cijene grafičkih karti skaču u nebesa: Za novi GPU u 2026. i do 5.000 dolara

Nove informacije najavljuju ozbiljna poskupljenja grafičkih karti i memorije, što bi moglo da poremeti čitavo gejming tržište.

Izvor: NVIDIA

Nije tajna da se gejming zajednica našla usred velike krize pristupačnosti hardvera. Povećana potražnja za DDR5 memorijom i grafičkim kartama sposobnim za rad sa vještačkom inteligencijom dovela je do drastičnog rasta cjena, ali i do drugih dalekosežnih posljedica na tržištu gejming hardvera.

Novi procurili podaci, nažalost, sugerišu da će stvari u 2026. godini postati još gore.

Prema navodima korejskog sajta Newsis, i AMD i NVIDIA planiraju da postepeno povećavaju cijene grafičkih kartica "tokom narednih nekoliko mjeseci". Očekuje se da ovaj proces počne već u januaru 2026. godine, kada bi AMD trebalo da poveća cijene, dok bi NVIDIA navodno slijedila taj primer u februaru.

Ako su insajderski izvori Newsis-a pouzdani, NVIDIA RTX 5090, grafička karta koja je lansirana po cijeni od 1.999 dolara, mogla bi da dostigne čak 5.000 dolara prije kraja godine. Za AMD-ovu RX 9000 seriju nije iznijeta konkretna prognoza, ali je navedeno da memorija čini i do 80% prosečnog troška izrade GPU-a.

Uz to, očekuje se da će cjene memorije porasti i do 40% do drugog kvartala 2026. godine. Već je ranije ukazano da će nestabilnost i poskupljenja na DRAM tržištu verovatno uticati na termine lansiranja novog hardvera, potencijalno čak i na dolazak sljedeće generacije konzola.

Situacija u ovom trenutku ne djeluje optimistično.