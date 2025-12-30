NVIDIA i AMD grafičke karte pred velikim poskupljenjem

Zbog skupljeg DRAM-a, proizvođači grafičkih karti mogli bi da podignu cijene već od januara i februara 2026. godine.

Izvor: Evolf / Shutterstock.com

Partneri kompanija NVIDIA i AMD spremaju se da tokom prvog tromesečja 2026. godine podignu cijene grafičkih karti. Glavni razlog je poskupljenje DRAM-a, koje direktno povećava troškove proizvodnje.

Prema informacijama koje prenosi Videocardz, dosadašnji cjenovni uslovi za grafičke čipove važili su do kraja aktuelnih fiskalnih kvartala, pa u tom periodu nije bilo većih promjena. Kod AMD-a četvrti kvartal traje od oktobra do decembra, dok se kod NVIDIA-e proteže od novembra do januara. Po isteku tih dogovora, sa početkom nove fiskalne godine, partneri očekuju nove cjenovne uslove.

Prva poskupljenja mogla bi da zahvate pojedine AMD grafičke karte već u januaru, dok su u narednim mjesecima mogući dodatni talasi rasta cijena. Kada je riječ o NVIDIA partnerima, februar se pominje kao ključan period za promjene.

Važno je naglasiti da će odluke o konkretnim poskupljenjima donositi sami proizvođači grafičkih karti, pa će se cijene razlikovati u zavisnosti od brenda i modela. U pojedinim regionima cijene su već porasle, ali se to pripisuje potezima partnera, a ne direktnim odlukama AMD-a ili NVIDIA-e. Ukoliko početkom 2026. godine uslijede i zvanična poskupljenja grafičkih čipova, očekuje se novi talas rasta maloprodajnih cijena.

Iako Intel-ove grafičke karte nisu pomenute u izvještaju, analitičari smatraju da bi i one mogle biti pogođene, s obzirom na to da koriste GDDR6 memoriju. To znači da bi čitavo tržište grafičkih kartica u bliskoj budućnosti moglo da se suoči sa primjetnim rastom cijena.