Istorijska presuda protiv Mete: Sud utvrdio da su Facebook i Instagram izazivali zavisnost kod djece

Kompanija Meta proglašena je odgovornom jer je, prema ocjeni suda, razvijala Facebook i Instagram tako da podstiču zavisnost kod djece i tinejdžera, zbog čega će morati da plati 567 miliona dolara i uvede stroge mjere zaštite maloljetnih korisnika.

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Američki sud u saveznoj državi Novi Meksiko naložio je kompaniji Meta da plati 567 miliona dolara i uvede niz mjera za zaštitu maloljetnih korisnika, nakon što je utvrđeno da su Facebook i Instagram dizajnirani tako da podstiču zavisnost kod djece i tinejdžera i negativno utiču na njihovo mentalno zdravlje.

Sudija Brajan Bidšajd iz Santa Fea presudio je u korist državnog tužioca Novog Meksika Raula Toreza, ocijenivši da je Meta svojim poslovanjem stvorila "javnu smetnju" i ugrozila dobrobit djece u toj saveznoj državi.

Tužilaštvo je tokom postupka tvrdilo da je Meta namerno razvijala svoje platforme kako bi što duže zadržala mlade korisnike na društvenim mrežama, istovremeno ne pružajući dovoljnu zaštitu od seksualne eksploatacije i drugih opasnosti na internetu.

Strožija pravila za Facebook i Instagram

Presudom je kompaniji naloženo da u narednih pet godina primenjuje niz novih bezbjednosnih mjera za maloljetnike. One uključuju mjesečna ograničenja vremena provedenog na Facebooku i Instagramu za tinejdžere, ograničavanje broja notifikacija, strožu kontrolu komunikacije odraslih sa maloljetnicima, dodatne zaštitne mehanizme za AI čet-botove, kao i efikasnije postupanje po prijavama seksualnog zlostavljanja djece.

Ukupna vrijednost izrečenih mjera i kazni procijenjena je na 567 miliona dolara.

Meta najavila žalbu

Iz kompanije Meta saopštili su da će uložiti žalbu na presudu i odbacili optužbe da ugrožavaju bezbjednost mladih korisnika.

"I dalje smo uvjereni u mjere koje primjenjujemo kako bismo zaštitili tinejdžere na internetu i nastavićemo da se branimo od tvrdnji koje ne prikazuju činjenice na pravi način", navela je kompanija.

Presuda koja bi mogla da promijeni čitavu industriju

Ovo je druga faza postupka protiv Mete u Novom Meksiku. Porota je još u martu utvrdila da je kompanija prekršila zakon o zaštiti potrošača jer je pogrešno predstavljala nivo bezbjednosti Facebooka i Instagrama za mlade korisnike, zbog čega joj je tada naloženo da plati 375 miliona dolara odštete.

Drugi dio suđenja odnosio se isključivo na pitanje da li su Metine platforme predstavljale "javnu smetnju" prema zakonima Novog Meksika.

Ovaj slučaj pažljivo prate i druge američke savezne države, gradovi i školski okruzi, koji su pokrenuli ili pripremaju slične tužbe protiv kompanije Meta, sa ciljem da se uvedu strožija pravila za zaštitu djece i mladih na društvenim mrežama.

(M.A./EUpravo zato/index.hr)