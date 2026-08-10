Vraća se MySpace, ali, nažalost, ne i "svačiji prijatelj" Tom

MySpace se vraća? Sadašnji vlasnici potvrdili su da planiraju novo lansiranje kultne društvene mreže, ali datum još nije poznat.

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Ako ste prije 20 godina imali profil na MySpaceu, vrlo je moguće da ste upravo tamo prvi put uređivali svoju internet stranicu kao da je riječ o malom ličnom svijetu.

Mogli ste birati fotografije, muziku, izgled profila, raspoređivati prijatelje, dodavati kodove i praviti stranicu koja je izgledala drugačije od profila bilo kog drugog korisnika.

A sada bi MySpace mogao ponovo da dobije priliku.

Sadašnji vlasnici platforme, braća Tim i Kris Vanderhuk, potvrdili su da planiraju novi relaunch MySpacea. Njihova izjava pojavljuje se u dokumentarcu “Myspace”, reditelja Tomija Avalona, koji se bavi nastankom, usponom i padom ove društvene mreže.

“Ponovo ćemo pokrenuti MySpace”

Vanderhukovi su MySpace kupili 2011. godine, zajedno sa tadašnjim partnerima, u periodu kada je platforma već bila u velikom padu.

Njihova prva ideja bila je da MySpace ponovo izgrade oko muzike i umjetnika, odnosno oko onoga što je nekada predstavljalo jednu od njegovih najvećih prednosti.

Pokušaj nije uspio da vrati staru slavu platforme.

U dokumentarcu vlasnici priznaju da su prethodni pokušaji modernizacije bili neuspješni, ali ne odustaju od ideje da MySpace još jednom pokrenu. Kako prenose izvori koji su imali uvid u dokumentarac, njihova poruka je da su i dalje “čuvari” brenda i da će ga ponovo pokrenuti kada procijene da je pravi trenutak.

Za sada, međutim, nema datuma novog lansiranja.

Bez algoritma?

Upravo je tu potencijalno najzanimljiviji dio cijele priče.

Današnje društvene mreže uglavnom funkcionišu tako što algoritmi odlučuju šta ćete vidjeti, kojim redoslijedom i koliko dugo ćete ostati na platformi.

MySpace bi, prema onome što su vlasnici nagovijestili, mogao pokušati da ponudi suprotan model.

Ideja je da se napravi prostor koji neće biti zasnovan na algoritamskom “guranju” sadržaja korisnicima i beskonačnom skrolovanju. Umjesto toga, MySpace bi mogao pokušati da se vrati konceptu direktnijeg povezivanja ljudi, muzike i zajednica.

To je prilično zanimljiv trenutak za povratak jednog brenda koji je upravo izgubio bitku sa drugačijim modelom društvenih mreža.

Od najveće društvene mreže do zaboravljenog imena

MySpace je pokrenut 2003. godine i vrlo brzo postao jedan od najvažnijih fenomena ranog interneta.

Posebno je bio važan muzičarima. Bendovi i izvođači mogli su direktno da komuniciraju sa publikom, predstavljaju novu muziku i grade zajednicu prije nego što su društvene mreže postale ono što su danas.

Platforma je bila poznata i po tome što je korisnicima omogućavala veliki stepen personalizacije. Za razliku od današnjih uniformisanih profila, korisnik je mogao da mijenja izgled svoje stranice, dodaje muziku i pravi sopstveni digitalni identitet.

Ali onda je stigao Facebook.

MySpace je 2005. godine prodat kompaniji Njuz korp za oko 580 miliona dolara, a samo nekoliko godina kasnije Facebook je preuzeo primat.

Platforma je pokušavala da se prilagodi, ali je izgubila ogroman dio korisnika i oglašivača.

Pokušali su već jednom

Ovo nije prvi put da se govori o velikom povratku MySpacea.

Vanderhukovi su nakon kupovine pokušali da ga potpuno preoblikuju. Jedna od ključnih ideja bila je da muzika ponovo bude u centru platforme, a u projekat je bio uključen i Džastin Timberlejk.

Međutim, ni taj pokušaj nije uspio da vrati MySpace u vrh društvenih mreža. Prema riječima sadašnjih vlasnika, kroz pokušaje oživljavanja platforme izgubili su više od 150 miliona dolara.

Zbog toga sadašnji plan treba posmatrati sa određenom dozom opreza.

MySpace se vraća kao plan, ali još ne kao gotov proizvod.

A šta će biti sa Tomom?

Tu postoji još jedan detalj koji će vjerovatno zanimati stare korisnike.

Tom Anderson, čovjek koji je bio prvi “prijatelj” praktično svakom novom korisniku MySpacea, neće biti dio novog projekta.

Anderson je u januaru ove godine nakratko podgrijao priču o mogućem povratku kada je na Threads-u odgovorio na pozive korisnika da ponovo pokrene MySpace. Ipak, njegova objava nije značila da je preuzeo projekat niti da će učestvovati u novom relaunchu.

Današnji MySpace tako bi mogao biti pokušaj da se iskoristi nostalgija za starim internetom, ali bez jednostavnog kopiranja prošlosti.

Da li će to biti dovoljno da se korisnici vrate?

To za sada niko ne može znati.

Ali jedna stvar je sigurna: poslije godina u kojima su društvene mreže postale sinonim za algoritme, reklame, beskonačno skrolovanje i borbu za pažnju, ideja o mreži na kojoj korisnik ponovo ima veću kontrolu nad sopstvenim profilom i sadržajem odjednom više ne zvuči toliko zastarjelo.

Možda je upravo zato MySpace ponovo počeo da zvuči kao nešto što bismo mogli poželjeti da koristimo.