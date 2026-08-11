Telegram oborio rekord: Za jedan dan blokirano više od 100.000 grupa i kanala

Telegram je tokom jednog dana blokirao 101.205 grupa i kanala, dok je od početka 2026. godine broj blokiranih zajednica premašio 22,5 miliona.

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Ruska društvena mreža "Telegram" je u toku jučerašnjeg dana blokirala više od 100.000 grupa i kanala, čime je taj broj prvi put premašio dosadašnji rekord od 5. avgusta, pokazuju statistički podaci tog servisa.

Konkretno, "Telegram" je blokirao 101.205 grupa i kanala, što je prvi put od 5. avgusta da je broj blokiranih grupa i kanala premašio 100.000.

Od početka mjeseca, taj servis je blokirao 834.113 grupa i kanala, uključujući 4.608 zajednica povezanih sa terorizmom.

Ukupan broj blokiranih grupa i kanala od početka 2026. godine dostigao je 22.592.744, uključujući 158.750 zajednica povezanih sa terorizmom, pokazuju podaci.

Od 2015. godine moderacija sadržaja obuhvata prijave korisnika i proaktivno praćenje zasnovano na mašinskom učenju, a početkom 2024. godine dopunjena je alatima za moderaciju zasnovanim na vještačkoj inteligenciji, naveo je "Telegram".