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Rusija raspisala međunarodnu potjernicu za osnivačem Telegrama: Durov optužen da je pomagao teroristima

Rusija raspisala međunarodnu potjernicu za osnivačem Telegrama: Durov optužen da je pomagao teroristima

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Ruska Federalna služba bezbjednosti saopštila je da je za Durovom raspisana međunarodna potjernica.

Raspisana potjernica za osnivačem Telegrama Izvor: Youtube/ Tucker Carlson/Printscreen

Suosnivač Telegrama Pavel Durov optužen je za pomaganje u terorističkim aktivnostima, a pokrenut je i postupak za raspisivanje međunarodne potjernice za njim, saopštio je u srijedu ruski FSB.

"Direktor administracije Telegrama Pavel Durov optužen je u okviru krivičnog postupka koji je u toku za pomaganje u terorističkim aktivnostima, a za njim je raspisana međunarodna potjernica", precizirao je FSB.

 (TASS/Mondo)

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