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Cijeli svijet je pratio ovaj let: Avion izdržao više od 24 sata bez slijetanja

Cijeli svijet je pratio ovaj let: Avion izdržao više od 24 sata bez slijetanja

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Erbas je uspješno obavio maratonski probni let aviona A350, koji je bez slijetanja proveo preko 24 sata u vazduhu i preletio 23.075 kilometara, kao uvod u direktne letove od Australije do Evrope.

Avion izdržao više od 24 sata bez slijetanja Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Kompanija Erbas je uspješno obavila maratonski probni let aviona A350 koji je trajao više od 24 sata i izazvao veliku pažnju na internetu.

Avion Erbas A350 koji je poletio sa aerodroma u Melburnu sletio je na pistu kompanije Erbas u Tuluzu nakon 24 sata provedenih u vazduhu, prenosi Rojters.

Ovaj probni let predstavlja ključni korak u projektu "Sunrise" australijske aviokompanije Kvantas koji ima za cilj da opslužuje najduže komercijalne putničke linije na svijetu i promijeni dugolinijski aviosaobraćaj ukidanjem presjedanja između Australije i Evrope.

Specijalno prilagođeni avioni Erbas A350-1000ULR australijskog Kvantasa trebalo bi da od 2027. godine počnu da obavljaju komercijalne letove na liniji Sidnej, London bez presjedanja.

Kompanija Erbas je saopštila da je avion, koji ima posebno dizajnirani, povećani rezervoar za gorivo, ostao u vazduhu 24 sata i 24 minuta, za to vrijeme je preleteo 23.075 kilometara bez zaustavljanja i sletio na pistu fabrike Erbas u Tuluzu, na jugozapadu Francuske.

Provajder praćenja letova Flightradar24 saopštio je da je ovaj let drugi najpraćeniji let ikada na njihovim kanalima, poslije leta iz 2024. godine na kojem je trasportovan kovčeg sa preminulom kraljicom Elizabetom II.

Aviokompanija Kvantas je naručila 12 modifikovanih aviona A350-1000ULR, dizajniranih da povežu istočnu obalu Australije sa Londonom i Njujorkom za oko 20 sati.

 (B92/MONDO)

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