Najavljen najduži let na svijetu: Iz Evrope, na drugi kraj svijeta za 20 sati

Avioni važe za najbrže prevozno sredstvo putnika sa jednog kraja svijeta na drugi, a australijska aviokompanija Qantas je riješila da organizuje najduži komercijalni let.

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Australijska aviokompanija Qantas, izabrala je London za prvu destinaciju za najduži komercijalni let na svijetu. Od Londona do Sidneja, put će trajati 20 sati, a eliminisaće tradicionalno zaustavljanje na takozvanoj ruti "Kengur".

Odluka je donijeta u okviru restrukturiranja flote započetog 2017. godine, kada je Qantas od kompanija Airbus i Boeing zatražio da razviju avione za izuzetno duge letove iz Australije.

"Udaljenost Australije od ostatka svijeta ne bi trebalo da bude prepreka", izjavila je izvršna direktorka Vanesa Hadson uoči predstavljanja prvog aviona Airbus.

Prvi letovi se očekuju u oktobru 2027. godine, dok će se karte u prodaji naći već u februaru. Letovi su dio projekta kompanije pod nazivom "Project Sunrise", koji će kasnije obuhvatiti i Njujork, a obavljaće se modifikovanim avionima Airbus A350-1000ULR, koji mogu da lete do 22 sata i prevoze 238 putnika.

Rizičan projekat

Cilj projekta jeste da se skrati putovanje takozvanom rutom "Kengur" do Londona skrati na između 19 i 21 sat, u zavisnosti od vremenskih uslova. Plan je da Qantas koristi polarne rute za oko četvrtinu putovanja, naročito tokom zime na sjevernoj hemisferi. Trenutno putovanje traje između 24 i 25 sati, uz međusletanje u Singapuru.

Ipak, ovaj projekat predstavlja veliki rizik za kompaniju i podrazumeva ulaganje više milijardi dolara u nove avione, kao i istraživanja o zdravlju putnika tokom izuzetno dugih letova. Međutim, da bi ovo istraživanje i projekat bili uspješni, kompanija mora da ubijedi putnike da plate skuplje karte kako bi izbjegli presjedanja, uz istovremeno svođenje neprijatnosti dugih letova na najmanju moguću mjeru.

"Ono što zapravo prodaju jeste vrijeme i apsolutno moraju da naplate karte po odgovarajućoj cijeni u svim klasama, a posebno u biznis i višoj ekonomskoj klasi", rekao je vazduhoplovni analitičar Džon Striklend.

Qantas je projekat "Sunrise" nazvao po dugim letovima koje je kompanija obavljala tokom Drugog svjetskog rata, a koji su trajali toliko dugo da su članovi posade tokom jednog leta mogli da vide dva svitanja.

(EUpravo zato/Index.hr)