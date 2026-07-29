Tramp zaspao na sahrani? Oglasila se Bijela kuća, ovako komentarišu snimak

Tokom sahrane senatora Lindzija Grejama, Tramp je zatvarao oči, što je izazvalo spekulacije o njegovom zdravlju. Bijela kuća odbacuje tvrdnje o spavanju.

Izvor: athiestboi/X

Aktuelni američki predsjednik Donald Tramptokom sahrane republikanskog senatora Lindzija Grejama u Vašingtonu u nekoliko navrata je zatvarao oči, zbog čega su se na društvenim mrežama proširile tvrdnje da je zadrijemao.

Na snimcima iz Nacionalne katedrale vidi se 80-godišnji Tramp kako sedi u prvom redu i povremeno spušta glavu, držeći oči zatvorene duže vrijeme. Ne može se sa sigurnošću utvrditi da li je spavao, ali su ti prizori izazvali brojne reakcije na društvenim mrežama.

"Da, ljudi, to je čovjek koji ima pristup kodovima za nuklearno oružje. Razmislite o tome", napisao je jedan korisnik mreže X.

Drugi su podsjetili da je Tramp godinama svog prethodnika Džoa Bajdena nazivao "Pospanim Džoom" i optuživao ga da zaspi tokom obavljanja predsjedničkih dužnosti.

"Da je Bajden prespavao sahranu prijatelja, slušali bismo o tome i za deset godina", napisao je jedan korisnik. Dio komentatora stao je u Trampovu odbranu uz poruku da je "prilično lako zaspati u crkvi".

Bijela kuća: Razmišljao je o gubitku dragog prijatelja

Bijela kuća odbacila je tvrdnje da je Tramp spavao.

"Predsjednik Tramp razmišljao je o gubitku svog dragog prijatelja Lindzija Grejama, kome je upravo održao prelijep govor. Svako ko tvrdi drugačije je izopačeni idiot", rekao je portparol Bijele kuće Dejvis Ingl za The Independent.

Trump Appears Completely Passed Out at Lindsey Graham’s Funeral



The president kept his eyes shut for an extended stretch as the service continued around him.



This did not look like a quick blink or moment of reflection, he appeared fully asleep.pic.twitter.com/oAfjjSaHqd — Brian Allen (@allenanalysis)July 28, 2026

Tramp se i ranije našao pod lupom zbog snimaka na kojima je djelovalo da teško ostaje budan tokom zvaničnih događaja. Medicinski analitičar CNN-a Džonatan Rajner izjavio je u maju da predsjednik pokazuje znake ozbiljne dnevne pospanosti, iako ga nije lično pregledao.

"Predsjednik pati od ozbiljne dnevne pospanosti. Vrlo često zaspi. Više puta je zaspao u Ovalnom kabinetu dok su ljudi razgovarali s njim", rekao je Rajner. Dodao je da hronični poremećaji spavanja mogu povećati rizik od problema sa pamćenjem i drugim kognitivnim sposobnostima.

Bijela kuća je i ranije odbacivala takve procjene, tvrdeći da je Tramp izuzetno energičan i mentalno potpuno sposoban za obavljanje predsjedničke dužnosti.

Tramp održao govor na sahrani

Tramp je na sahrani održao govor u kojem je Grejama nazvao voljenim prijateljem, uglednim državnikom, velikanom američkog Senata i istinskim američkim originalom.

Priznao je i da Grejam nije bio omiljen među svima, pa se našalio na račun njegove snažne podrške američkim vojnim intervencijama.

Trump can barely keep his eyes open

Is this your president ?pic.twitter.com/DPXprdebr1 — Atheistboi (@athiestboi)July 29, 2026

"Nikada nije vidio rat koji mu se nije dopao", rekao je Tramp.

Grejam je preminuo 11. jula u 71. godini života nakon pucanja aorte povezanog sa kardiovaskularnom bolešću. Bio je jedan od najuticajnijih republikanskih senatora i snažan zagovornik američke vojne podrške Ukrajini i Izraelu.

Sahrani su prisustvovali brojni američki zvaničnici i strani lideri, među kojima ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

(Index/MONDO)