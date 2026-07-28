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Đani Infantino prodaje Svjetsko prvenstvo?! Umiješani Donald Tramp i njegov zet, radi se o milionima evra

Đani Infantino prodaje Svjetsko prvenstvo?! Umiješani Donald Tramp i njegov zet, radi se o milionima evra

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Đani Infantino planira da proda Svjetsko prvenstvo, udio bi išao privatnim investitorima i u to je umiješan i Donald Tramp.

Đani Infantino prodaje Svjetsko prvenstvo Izvor: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sprema se skandal u režiji Đanija Infantina i Donalda Trampa - planiraju da prodaju Svjetsko prvenstvo. To su informacije do kojih je došao britanski "Tajms" koji tvrdi da prvi čovjek FIFA planira da osnuje novu kompaniju koja bi upravljala spomenutim takmičenjem i u to su umiješani i privatni investitori, kao i ljudi iz administracije američkog predsjednika.

"Infantino planira da proda vlasničke udjele Svjetskog prvenstva privatnim investitorima koji bi mogli da im donesu desetine miliona evra", stoji u tekstu.

Kako se dalje pojašnjava plan je da nova kompanija upravlja najvažnijim muškim i ženskim takmičenjima, kao i Svjetskim klupskim prvenstvom.

"To bi moglo da dovede i do pritiska da se takmičenja dodatno prošire ili da se održavaju češće nego što je sada slučaj, dakle ne na četiri godine", piše u tekstu i u to je navodno umiješana banka "JP Morgan" kao i Džošua Kušner koji je brat Trampovog zeta Džareda Kušnera.

Plan je da se svi obogate

Ideja Infantina, Trampa i svih njih je, prema informacijama iz ovog teksta, da se svi obogate.

"Svaka od 211 članica FIFA dobila bi vlasnički udio koji bi mogao da vrijedi oko 20 miliona dolara. Taj udeo bi svaki od saveza mogao da zadrži ili da ga proda kako bi obezbijedili dodatne prihode. Tramp bi po završetku mandata bio zadužen za vođenje te kompanije kao komesar".

FIFA funkcioniše kao neprofitna organizacija u vlasništvu 211 članova i zbog tog statusa je u Švajcarskoj oslobođenja plaćanja poreza. FIFA bi zadržala kontrolni paket u novoj kompaniji, privatni investitori bi držali između 20 i 30 odsto, a preostalih 20 odsto bi otišlo savezima.

Infantino dobija "masnu" zaradu

U istom tom tekstu navodi se i jedan od glavnih razloga zašto Infantino sve ovo gura i pravi "fudbalsku nuklearnu bombu". Zbog svoje zarade...

"Uloga Infantina bi bila da bude neka vrsta komesara ili izvršnog direktora. Plata za tu funkciju još nije utvrđena, ali naši izvori kažu da bi mogla da bude na nivou NFL lige i tamo komesar zarađuje godišnje oko 64 miliona dolara, što je oko deset puta više od njegove trenutne zarade", stoji u tekstu. Njegov mandat traje do marta 2027. godine i biće interesantno vidjeti da li će imati protivkandidata.

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Tagovi

Đani Infantino fudbal Mundijal Donald Tramp FIFA

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