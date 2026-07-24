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Koliko zarađuje Đani Infantino? Ljudi u šoku kad su vidjeli...

Koliko zarađuje Đani Infantino? Ljudi u šoku kad su vidjeli...

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Finansijski izvještaj FIFA otkriva da Infantino zarađuje 6 miliona dolara godišnje, uključujući značajno povećanje bonusa.

Koliku platu prima Đani Infantino Izvor: Paul Terry / imago sportfotodienst / Profimedia

Prethodnih mjeseci predsjednik FIFA Đani Infantino i te kako je bio u fokusu javnosti. Pratio je Donalda Trampa u stopu, igrao kako je američki predsjednik od njega zahtijevao, povlačio je nepopularne i kontrovezne poteze urušivši na taj način poziciju najmoćnijeg čovjeka fudbala.

Zbog toga se sve više priča o njegovoj plati, a vjerovali ili ne - zarađuje 6 miliona dolara godišnje. U pitanju je podatak koji je vidljiv na osnovu finansijskog izvještaja FIFA iz prošle godine, a tek ga čeka isplata za mundijalsku godinu.

Finansijski izvještaj FIFA otkrio je zapanjujuće podatke o plati predsjednika Đanija Infantina, podstaknuvši lavinu reakcija i poređenja sa mračnom prošlošću organizacije.

Kako je Infantino dobio povišicu?

Iznos od 6 miliona dolara dolara dosegnut je prvenstveno zbog povećanja njegovog godišnjeg bonusa za čak 33 posto, koji je narastao za 550.000 švajcarskih franaka na ukupno 2,2 miliona, dok je osnovna plata ostala ista (2,2 miliona "švajcaraca").

Na taj način može da se konstatuje da Đani Infantino zarađuje mnogo više novca nego pojedini selektori. Primjera radi od prvaka svijeta Luisa de la Fuentea dobija tri puta manju platu, a kao što navijači na društvenim mrežama pitaju - "Šta to Infantino radi za fudbal da bi dobijao toliki novac?"

Inače, sve više se u posljednje vrijeme priča o tome da bi UEFA mogla da "pogura" odlazak Infantina sa čela FIFA, dok se i njemu mili da preuzme novu funkciju koju mu je namijenio njegov prijatelj Donald Tramp.

Tako bi već od naredne godine mogli da ga vidimo na mjestu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, tvrde mediji.

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Tagovi

Đani Infantino fudbal FIFA

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