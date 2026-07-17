Panika u FIFA: Moguće odlaganje finala Svjetskog prvenstva

Gledaće Đani Infantino i čelnici FIFA u nebo dok čekaju finale Svjetskog prvenstva.

Izvor: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Finale Svetskog prvenstva bi moglo da se odloži? Toga se boje svi u FIFA dok cijeli svijet čeka duel Argentine i Španije zakazan za nedjelju u 21 čas po našem, a 15 časova po američkom vremenu. Finale se igra na stadionu "Met Lajf" u saveznoj državi Nju Džersi, a vremenska prognoza brine Đanija Infantina.

Dok se očekuje da tribine budu pune pošto je svih 82.500 karata rasprodato, problem pravi vremenska prognoza. Iako se očekuje samo 28 stepeni Celzijusa u vrijeme odigravanja meča postoji mogućnost grmljavinskih pljuskova. Problem je u tome što "Metlajf stadion" nema krov.

Ukoliko dođe do prevelikog pljuska može doći do odlaganja meča ili do prekida u toku utakmice, ali ono što najviše brine organizatore da se ne desi udar groma. Ukoliko se to desi prema regulativi, ne FIFA već američkoj, meč će morati da bude prekinut na pola sata. To bi zaista mogao da bude presedan za neko finale Svjetskog prvenstva.

Da li se ovo već dešavalo?

Za sada su udari groma napravili problem na tri meča na ovom Svjetskom prvenstvu. Prvo je meč Francuske i Iraka u grupnoj fazi prekinut na poluvremenu zbog velike oluje i udara groma.

Nakon toga se to desilo na dva meča odigrana u Meksiku. Prvo je Meksiko igrao protiv Ekvadora u prvoj rundi nokaut faze i taj meč je pomjeren za sat vremena zbog oluje, a zatim je meč Meksikanaca sa Engleskom takođe pomjeren za sat vremena zbog udara groma.

FIFA strahuje

FIFA ima već dovoljno problema sa ovim Mundijalom i nikako ne želi da se desi ovako nešto. Razlog za to su najmanje troškovi pomjeranja meča i ponovne organizacije utakmice. Najveći problem prave TV prava, ali i kompletna ekonomija povezana sa Svjetskim prvenstvom. Turistički angažmani su pravljeni do nedjelje ujutru i pomjeranje utakmice za dan ili dva napravilo bi baš ogroman problem.

Za sada kako stvari stoje Argentina i Španija će svoje finale odigrati od 21 čas u nedjelju, a prije toga u subotu uveče od 23.00 gledaćemo duel Francuske i Engleske u borbi za treće mjesto.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!