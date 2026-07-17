Belingem se oglasio poslije ispadanja Engleske sa Mundijala

Džud Belingem oglasio se poslije eliminacije Engleske od Argentine, a objavio je i pismo vozača iz Kanzasa koje je ostavilo utisak na njega.

Izvor: Printscreen/Instagram/judebellingham/Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Engleska je imala finale Svjetskog prvenstva "u džepu", vodila je protiv Argentine sa 1:0 do 85. minuta, a onda je primila dva gola za sedam minuta. Leo Mesi bio je asistent, a Enco Fernandez i Lautaro Martinez su bili strijelci. Nervoza, tenzija i haos u poraženoj reprezentaciji natali su poslije toga, pa je tako i Džud Belingem udario Valentina Barka u glavu. Oglasio se fudbaler Reala poslije svega na Instagramu i podelio i jedno pismo.

"Mučio sam se dosta da nađem prave riječi za sve što se desilo i u polufinalu i u posljednjih par nedjelja. Ekser u glavu je bilo ovo pismo koje nam je ostavio naš vozač u Kanzasu", počeo je Belingem koji je potom i objavio fotografije tog pisma.

Ali, pre toga se obratio i navijačima Engleske.

"Hvala vam na fantastičnoj podršci i onima koji su potrošili novac da dođu u Ameriku da nas bodre i onima koji su to radili od kuće. Nemojte da dozvolite da zajedništvo i ljubav koju smo vidjeli završi ovu kampanju. Kada smo zajedno, možemo da ostvarimo dosta toga zajedno. I uspjećemo", napisao je Belingem.

Šta je pisalo u pismu vozača Majkla Čendlera?

Vozač reprezentacije Engleske u Kanzasu bio je Majkl Čendler koji je ostavio ručno napisano pismo na četiri strane kao poruku za Engleze posle ispadanja sa Mundijala pod naslovom "Na lavovski način", aludirajući na nadimak nacionalnog tima.

Pismo prenosimo u cijelosti:

"Lav se ne hvali naglas, niti juri za pohvalom svake publike. On poznaje riku koja trese noć, rađa se kada se strah susretne snagom. Borba nije samo sa neprijateljom, najistinskiji teren je nepoznat. Prije nego što se jedan pas uradi sa gracioznošću, srce prvo mora da pobijedi u svojoj trci. Jer snaga je više od brzine vožnje ili čvrstog zabijanja svake kopačke. Živi u gvozdenoj volji, da se ​​ponovo popne na još strmije brdo. Tijelo se umara, pluća se stežu, noge postaju teške u borbi. Ipak, čvrsti umovi odbijaju da se povuku, vuku umorne na noge. Istrajnost je vjerni prijatelj, hoda pored tebe do kraja. Dok se drugi predaju u komandama bola, ona tiho šapuće 'drži svoj stav'. Pametan um nadmašuje one snažne koji jure sa bijesom po ciheli dan. Strpljivo dodavanje, odmjeren tempo, zauvijek će pobijediti nepromišljenu žurbu. Soko može da vidi teren odozgo, ali će strpljivo dodavanje i odmjeren tempo uvijek pobijediti nepromišljenu žurbu. Soko može da vidi teren odozgo ne za taktiku i ne zbog skrivenih trikova, već zbog mudrosti koja je izoštrena na terenu. Treba znati kada presing služi danu i kada presing služi svrsi i kada uzdržanost pokazuje put. Oluja može da bjesni. Publika može da plače, rezultat može da odbije nebo. Ali, ništa od toga ne komanduje dušom čija svrha upravlja svakim golom. Nijedan sudija ne može da ukrade tvoj izbor, Engleska je nosila 'tri lava' blistavo, nije jurila prolaznu svjetlost slave, tražila je plemenitiju nagradu. Da savlada sebe pred očima ljudi. Vjerovali su nogama koje su godine trenirale, vjerovali su umovima koji su stekli smirenost, vjerovali su srcima koja se nisu savijala. Iako se kraj bližio svakim minutom, jedan savršen potez, jedno nesebično dodavanje, jedan trenutak rođen iz bezbroj zadataka... Mreža je popustila, publika je ustala, grom je protutnjao kroz prijatelja i neprijatelja. Pobjeda pripada onima koji vladaju sobom prije udaraca i zato zaslužuju veće ime nego oni koji samo igraju igru. Posljednji zvižduk se čuo, takmičenje je završeno, posao 'tri lava' je završen i pobijeđen. Pobjeda je bila rezultat, dizanje zlata zauvijek. Ali najveći trijumf, jasno vidljiv svima je bilo tiho samosavladavanje, jer trofeji potamne, publika se smiri i samo vrijeme nadživi svaku vještinu. Ali oni koji upravljaju i srcem i umom, ostavite strah i sumnju daleko iza sebe, hodajte Lavljim drevnim putem, nosite mirno svaki teret, susretnite se sa svakim iskušenjem čvrsto i istinito. Neka disciplina bude snaga u vama, jer sreća ne prati one koji su glasni, niti one koji vladaju najvećim gomilama, već hoda iza onih koji su dobili najteže bitke. Ne na terenu pod svjetlima, već duboko u sebi, kroz neprospavane noći. I kada posljednji zvižduk zapjeva i pobjeda podigne svoja zlatna krila, najistinskiji urlik će se i dalje čuti. Duša ojačana. Duša sigurna", stoji u pismu.

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