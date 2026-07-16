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Englezi iskopali novi ugao kamere: "Nije smio da bude na terenu, a dao je gol za Argentinu"

Englezi iskopali novi ugao kamere: "Nije smio da bude na terenu, a dao je gol za Argentinu"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Enco Fernandez je postigao istorijski važan gol za izjednačenje u polufinalu Engeska - Argentina.

Englezi misle da je Enco Fernandez morao da bude isključen Izvor: x.com/LigasTopFutbol

EngleskI "Dejli mejl" doveo je u pitanje odluku američkog sudije Ismaila Elfata u završnici utakmice Engleska - Argentina. Britanski novinari se pitaju da li je jedan od heroja pobjedničkog tima Enco Fernandez zaslužio da bude isključen prije nego što je u 85. minutu dao lep gol za izjednačenje i delirijum Argentinaca u Atlanti.

Na Ostrvu ukazuju na njegov grubi start na Eliotu Andersonu na početku meča, zbog kojeg se provukao bez žutog kartona.

"Snimak kamere iz novog ugla budi sumnju da li je Enco Fernandez trebalo da bude na terenu poslije grubog starta na Eliotu Andersonu. U trećem minutu meča, oštro je ušao u duel sa Andersonom i ostavio za sobom Engleza da se drži za zadnju stranu vrata. Anderson je nekoliko puta bio meta Argentinaca tokom meča i u toj situaciji bilo mu je potrebno minut ili dva da se sabere i podigne sa tla", piše engleski medij.

Enco Fernandez tada nije dobio žuti karton. Pogledajte situaciju još jednom:

"Sudija Ismail Elfat borio se da razdvoji grupu igrača, ali nije podigao karton bilo koje boje da kazni Fernandeza. Usporeni snimak pokazao je publici da je Fernandez uletio u Andersona ne razmišljajući o lopti i djeluje da ga je udario laktom u vrat. Možda je bilo i za direktan crveni, ali Fernandez je mogao bar žuti karton da dobije za ovaj nespretni start", navedeno je.

Nekoliko minuta kasnije, Fernandez jeste dobio žuti karton zbog starta na Džudu Belingemu, koji je u završnici meča izgubio živce pa je pokazao nepoštovanje prema Lionelu Mesiju, a uz to i javno zamjerio svom golmanu Džordanu Pikfordu da je mogao da odbrani.

Argentinci su pobijedili 2:1 i ušli u svoje treće finale u posljednjih 12 godina, dok su Englezi i poslije pola vijeka ostali bez utakmice za titulu. Posljednji put igrali su u njoj davne 1966. godine.

Enco Fernandez gol za Argentinu
Izvor: YouTube/Arena sport

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Tagovi

Argentina Engleska Mundijal 2026 fudbal

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