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Golazoooooo za istoriju: Mesi dodao loptu, pa uslijedila "bomba" i ludnica na Mundijalu

Golazoooooo za istoriju: Mesi dodao loptu, pa uslijedila "bomba" i ludnica na Mundijalu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Enco Fernandez postigao je fenomenalan gol za Argentinu protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu. Asistent je Leo Mesi.

Golazoooooo za istoriju: Mesi dodao loptu, pa uslijedila "bomba" i ludnica na Mundijalu Izvor: Printscreen/Arena Sport

Argentina se nikada ne predaje, nebitan je rezultat, stanje na terenu, šta god da se dešava srce šampiona je tu. Gubila je od Engleske u polufinalue Svjetskog prvenstva i onda je pokazala šta zna i umije. Enco Fernandez je postigao golčinu za pamćenje.

Igrao se 85. minut kada je Lionel Mesi dodao loptu do Fernandeza koji se namjestio sa oko 20 metara i poslao "bombu" u gol Džordana Pikforda. Pokušaj odbrane je samo dodatno uljepšao pogodak argentinskog igrača i izazvao ludnicu na tribinama.

Svi su skočili da proslave sa njim, na tribinama su argentinski navijači bili u ekstazi, a onda je Lionel Mesi sve to smirio. Podigao je ruke, tražio od saigrača da krenu što prije ka centru da se nastavi meč i tražio od publike još veću podršku.

Enco Fernandez gol za Argentinu
Izvor: YouTube/Arena sport

BONUS VIDEO:

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00:31
Lionel Mesi plače
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Tagovi

Argentina Mundijal 2026 Engleska

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