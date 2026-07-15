Golazoooooo za istoriju: Mesi dodao loptu, pa uslijedila "bomba" i ludnica na Mundijalu

Enco Fernandez postigao je fenomenalan gol za Argentinu protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu. Asistent je Leo Mesi.
Argentina se nikada ne predaje, nebitan je rezultat, stanje na terenu, šta god da se dešava srce šampiona je tu. Gubila je od Engleske u polufinalue Svjetskog prvenstva i onda je pokazala šta zna i umije. Enco Fernandez je postigao golčinu za pamćenje.
Igrao se 85. minut kada je Lionel Mesi dodao loptu do Fernandeza koji se namjestio sa oko 20 metara i poslao "bombu" u gol Džordana Pikforda. Pokušaj odbrane je samo dodatno uljepšao pogodak argentinskog igrača i izazvao ludnicu na tribinama.
Svi su skočili da proslave sa njim, na tribinama su argentinski navijači bili u ekstazi, a onda je Lionel Mesi sve to smirio. Podigao je ruke, tražio od saigrača da krenu što prije ka centru da se nastavi meč i tražio od publike još veću podršku.
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(MONDO)