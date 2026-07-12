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Kad se igraju polufinala Svjetskog prvenstva? Ovo su termini završnice, odgovaraju i nama

Kad se igraju polufinala Svjetskog prvenstva? Ovo su termini završnice, odgovaraju i nama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Polufinala Svjetskog prvenstva su pred nama: Francuska, Španija, Engleska i Argentina bore se za finale. Pročitajte sve o terminima.

Termini utakmica polufinala Mundijala 2026 Izvor: Latin Sport Images / Alamy / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi ulazi u samu završnicu i na turniru su ostali zaista samo oni najbolji. Od 48 ekipa na početku takmičenja, ostali smo na samo četiri - one koje su zapravo i najviše pokazale do sada, pa nam preostaju još tek četiri utakmice u kojima ćemo saznati poredak.

Sada su poznati i termini utakmica koje su pred nama, a dobra vijest je da neće biti ostajanja poslije ponoći, odnosno buđenja u rane jutarnje časove - zapravo svima nama raspored "ide naruku".

Prvog finalistu dobićemo u utorak (14. jul) uveče kada će u Dalasu, na velelepnom stadionu "AT&T", na teren istrčati fudbaleri Francuske i Španije. Taj meč na programu je od 21.00 čas. Čak i da opet budemo gledali produžetke i penale, sve bi dakle trebalo da bude već do ponoći gotovo.

Mundijal 2026, Lionel Mesi, Argentina
Izvor: NESVOLD/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

U srijedu (15. jul), takođe od 21 čas, gledaćemo duel Engleske i Argentine i to u Atlanti, gdje smo već gledali "gaučose" protiv Egipta, u najluđoj utakmici dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva.

Meč za treće mjesto igraće se 18. jula u Majamiju od 23.00, a finale je 19. jula od 21.00 u Njujorku.

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